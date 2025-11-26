Incendios forestales en Bariloche: investigan si fueron intencionales

En este contexto, desde hace tres días los bomberos de la zona se encuentran combatiendo las llamas en una región de difícil acceso.

Todo comenzó cuando, a partir del lunes pasado, comenzó a detectarse fuego en la ladera norte del cerro Otto. Mientras que desde entonces ya se registraron al menos ocho focos.

Según informó el jefe de Protección Civil, Jesús Vargas, el operativo lleva ya tres días y descartó que haya viviendas afectadas por efecto del fuego.

“Tenemos algunas viviendas cerca, así que estamos trabajando para poder contener el avance del incendio”, sostuvo en diálogo con la señal TN.

Por su parte, Vargas sostuvo que los focos fueron intencionales. “No hay casas cerca así que es una acción humana, que fue intencional aparentemente. Es lamentable porque tenemos que correr riesgo los que estamos acá trabajando y las condiciones de clima son óptimas para que el fuego se propague. Por suerte el frente está contenido”, aseguró.

En el operativo, que tuvo lugar en el barrio Melipal, trabajaron los brigadistas del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) y personal de Parques Nacionales. También se sumaron agentes de la Policía y hasta algunos vecinos se acercaron a colaborar.

Los focos también fueron abordados por vía aérea con dos aviones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Mientras que en algunos accesos, como el de Piedras Blancas, tuvieron que cerrar el tránsito para despejar el área y permitir a los brigadistas que puedan trabajar con tranquilidad.

A partir de la denuncia de un vecino del barrio, se inició una causa penal para investigar la posible intervención humana en la generación de los focos, según informó Bariloche Opina.