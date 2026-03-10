Incendios en Mar del Plata: más de 200 hectáreas consumidas y operativos para frenar el avance

Los focos más importantes se registraron entre el domingo y el lunes en áreas del sur del distrito, especialmente en Acantilados y en la zona de El Marquesado, cerca del límite con el partido de General Alvarado. Las condiciones de viento complicaron las tareas de los equipos de emergencia y favorecieron la rápida propagación de las llamas.

Según informaron fuentes de Defensa Civil, uno de los incendios de mayor magnitud comenzó durante la tarde del domingo en terrenos cercanos a la ruta 11, en El Marquesado. Aunque inicialmente el fuego fue controlado mediante trabajos de arado con tractores para generar cortafuegos, el foco se reactivó horas más tarde y obligó a reforzar el operativo.

Para contener el avance del fuego se desplegó un amplio dispositivo de emergencia con la participación de bomberos de distintos cuarteles de la región. Trabajaron dotaciones de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, además de brigadas de incendios forestales de la provincia de Buenos Aires.

También intervinieron efectivos de Prefectura Naval Argentina, personal de Defensa Civil, equipos de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y maquinaria del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial).

En total, se utilizaron más de 50 mil litros de agua para combatir los focos activos, mientras que en algunos sectores se realizaron tareas de arado para evitar que las llamas continúen avanzando hacia áreas pobladas.

Embed #MDQ Fuego en El Marquesado. A la altura del km 550 de la ruta 11. pic.twitter.com/2YwcMSjBtY — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 10, 2026

Otro de los incendios de gran magnitud se produjo en inmediaciones del peaje de la autovía 226, donde trabajaron al menos catorce autobombas. En ese operativo participaron bomberos de distintos distritos de la provincia, entre ellos Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde.

Si bien varios focos lograron ser controlados, las autoridades mantienen monitoreo permanente debido a que algunos sectores continúan activos y las ráfagas de viento podrían provocar nuevas reactivaciones.

Vecinos de las zonas afectadas también colaboraron con los trabajos para intentar frenar el avance del fuego, mientras el humo y las llamas podían observarse a varias cuadras de distancia.