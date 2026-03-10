Ranking Forbes: ¿Quién desplazó a Marcos Galperin como la persona más rica de la Argentina?

La publicación estadounidense elabora cada año un listado con las mayores fortunas empresariales del planeta.
La edición 2026 del ranking de multimillonarios de Forbes colocó a industrial Paolo Rocca en el primer lugar y dejó en segundo al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin.
La revista económica Forbes difundió este martes su ranking anual de multimillonarios. y e ntre las fortunas vinculadas con Argentina, el primer lugar quedó para Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, con un patrimonio estimado en 7.300 millones de dólares.
El empresario aparece en el puesto 528 del ranking global. Aunque la publicación lo identifica como italiano por su origen familiar, Rocca reside en Argentina y su grupo empresarial se desarrolló principalmente en el país.
Techint opera en áreas como acero, construcción, ingeniería, minería y energía, además de participar en proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y obras de infraestructura.
El segundo argentino con mayor patrimonio es Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, con una fortuna estimada en 7.200 millones de dólares. En el ranking global aparece en el puesto 542.
La empresa tecnológica fue fundada en 1999 y con el tiempo se transformó en una de las principales plataformas de comercio electrónico de América Latina. Además del marketplace, el grupo opera servicios logísticos y financieros a través de Mercado Pago.
El ranking de Forbes incluye en total a seis empresarios vinculados a la Argentina. Además de Rocca y Galperin, aparecen Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.
Cada uno de ellos desarrolla actividades en distintos sectores económicos, desde energía y petróleo hasta infraestructura, finanzas e inmobiliario.
Según el informe, los cambios en las posiciones se explican por variaciones en el valor de las empresas, inversiones y activos financieros que integran cada patrimonio.
