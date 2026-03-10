Ranking Forbes: ¿Quién desplazó a Marcos Galperin como la persona más rica de la Argentina?

marcos-galperin Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, mantiene una posición destacada en el sector tecnológico a nivel regional.

La empresa tecnológica fue fundada en 1999 y con el tiempo se transformó en una de las principales plataformas de comercio electrónico de América Latina. Además del marketplace, el grupo opera servicios logísticos y financieros a través de Mercado Pago.

Seis argentinos en el listado

El ranking de Forbes incluye en total a seis empresarios vinculados a la Argentina. Además de Rocca y Galperin, aparecen Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.

Cada uno de ellos desarrolla actividades en distintos sectores económicos, desde energía y petróleo hasta infraestructura, finanzas e inmobiliario.

Según el informe, los cambios en las posiciones se explican por variaciones en el valor de las empresas, inversiones y activos financieros que integran cada patrimonio.