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Influencer de gastronomía fue secuestrada a plena luz del día

Una joven repostera y creadora de contenido fue interceptada por hombres armados en su propio negocio. Su familia presenció el hecho y se activó un protocolo de búsqueda urgente.

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Una influencer gastronómica y repostera de 29 años fue secuestrada el domingo por la tarde tras ser interceptada por hombres armados mientras se encontraba en su local comercial en Culiacan, en México, en una zona de alta circulación, lo que generó alarma entre quienes estaban en el lugar.

Según los primeros reportes, la joven fue abordada por individuos encapuchados que la sacaron por la fuerza del establecimiento y la subieron a una camioneta gris. La situación se desarrolló con rapidez, sin que quienes estaban presentes pudieran intervenir.

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Carmiña Miroslava Castro Salazar, repostera y creadora de contenido, fue privada de la libertad por hombres armados en Culiacán este domingo y la Fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, repostera y creadora de contenido, fue privada de la libertad por hombres armados en Culiacán este domingo y la Fiscalía de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda.

El episodio fue presenciado por su esposo y su hijo, quienes se encontraban con ella en el momento del secuestro. La escena causó conmoción entre clientes y comerciantes de la zona, que asistieron a una situación inesperada en un entorno cotidiano.

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Captura de redes sociales.

Captura de redes sociales.

La Fiscalía indicó en su ficha de búsqueda que “se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

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Ante la gravedad del caso, se activó el Protocolo Alba, un mecanismo de respuesta inmediata para la localización de mujeres desaparecidas. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre posibles líneas de investigación.

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La búsqueda se activó de manera inmediata tras la denuncia.

La búsqueda se activó de manera inmediata tras la denuncia.

La víctima, conocida en redes sociales por su contenido de repostería, había construido una comunidad digital en torno a su emprendimiento.

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