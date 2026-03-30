Influencer de gastronomía fue secuestrada a plena luz del día

f768x1-143192_143319_5050 Captura de redes sociales.

La Fiscalía indicó en su ficha de búsqueda que “se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

Ante la gravedad del caso, se activó el Protocolo Alba, un mecanismo de respuesta inmediata para la localización de mujeres desaparecidas. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre posibles líneas de investigación.

1996556 La búsqueda se activó de manera inmediata tras la denuncia.

La víctima, conocida en redes sociales por su contenido de repostería, había construido una comunidad digital en torno a su emprendimiento.