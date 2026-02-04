Internacionales |

¿Qué dijo Bill Gates sobre su vinculo con Jeffrey Epstein?

Bill Gates reconoció que fue un error mantener relación con Jeffrey Epstein, aunque negó cualquier participación en delitos. Las reuniones fueron por supuestas donaciones a la salud global.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates confirmó este miércoles que lamenta haber conocido a Jeffrey Epstein, el delincuente sexual fallecido. Según explicó, entre 2011 y 2014, mantuvo varias cenas con él, pero aclaró que nunca estuvo en su isla ni tuvo contacto con mujeres de su entorno.

En una entrevista con 9News -que para analistas se acordó con el fin de mejorar la imagen del empresario-, Gates calificó de falsos los correos electrónicos que lo vinculan con encuentros sexuales organizados por Epstein. "Al parecer, Jeffrey escribió un correo electrónico para sí mismo. Ese correo nunca fue enviado. El correo es falso", dijo. Agregó que cada minuto que pasó con Epstein le generó arrepentimiento y pidió disculpas por la relación.

Embed - EXCLUSIVE: Bill Gates addresses emails in the Epstein Files | 9 News Australia

Relación con Epstein

El magnate explicó que la intención era aprovechar que Epstein conocía a personas muy ricas para conseguir donaciones para proyectos de salud global. Admitió que, en retrospectiva, fue un callejón sin salida y reconoció: "Fui tonto al pasar tiempo con él. Fui uno de muchos que lamentan haberlo conocido".

00epgates1-articleLarge-v3
Admitió haber cometido un error al confiar en alguien vinculado a delitos sexuales.

Admitió haber cometido un error al confiar en alguien vinculado a delitos sexuales.

Su exesposa, Melinda French Gates, señaló que las recientes alusiones a su vínculo con Epstein le trajeron recuerdos dolorosos de su matrimonio. Por su parte, Gates reiteró que su relación con Epstein fue un error personal, sin relación con actividades ilícitas de aquel.

ADEMÁS: Caso Jeffrey Epstein: mas documentos revelan prácticas aberrantes

El caso volvió a salir a la luz con nuevos archivos que generan especulaciones sobre personas cercanas a Epstein. Gates insistió en que cuanto más se investigue, más claro quedará que nunca participó en conductas sexuales ni criminales asociadas al exfinancista.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados