¿Qué dijo Bill Gates sobre su vinculo con Jeffrey Epstein?

En una entrevista con 9News -que para analistas se acordó con el fin de mejorar la imagen del empresario-, Gates calificó de falsos los correos electrónicos que lo vinculan con encuentros sexuales organizados por Epstein. "Al parecer, Jeffrey escribió un correo electrónico para sí mismo. Ese correo nunca fue enviado. El correo es falso", dijo. Agregó que cada minuto que pasó con Epstein le generó arrepentimiento y pidió disculpas por la relación.

Embed - EXCLUSIVE: Bill Gates addresses emails in the Epstein Files | 9 News Australia

Relación con Epstein

El magnate explicó que la intención era aprovechar que Epstein conocía a personas muy ricas para conseguir donaciones para proyectos de salud global. Admitió que, en retrospectiva, fue un callejón sin salida y reconoció: "Fui tonto al pasar tiempo con él. Fui uno de muchos que lamentan haberlo conocido".

00epgates1-articleLarge-v3 Admitió haber cometido un error al confiar en alguien vinculado a delitos sexuales.

Su exesposa, Melinda French Gates, señaló que las recientes alusiones a su vínculo con Epstein le trajeron recuerdos dolorosos de su matrimonio. Por su parte, Gates reiteró que su relación con Epstein fue un error personal, sin relación con actividades ilícitas de aquel.

El caso volvió a salir a la luz con nuevos archivos que generan especulaciones sobre personas cercanas a Epstein. Gates insistió en que cuanto más se investigue, más claro quedará que nunca participó en conductas sexuales ni criminales asociadas al exfinancista.