Johnson & Johnson pagará USD 5.500 millones para cerrar miles de demandas por sus talcos

La empresa acordó indemnizar a demandantes que vinculan sus productos de talco con casos de cáncer de ovario, aunque niega las acusaciones.
La multinacional Johnson & Johnson alcanzó un acuerdo por 5.500 millones de dólares para poner fin a decenas de miles de demandas en las que se la acusa de que sus productos de talco, incluido el tradicional talco para bebés, provocaron casos de cáncer de ovario.
El convenio, dado a conocer este lunes, comprende cerca de 69.000 demandas que se tramitan en tribunales federales de Nueva Jersey y en distintas cortes estatales de Estados Unidos. Según informó la compañía, el acuerdo abarca el 99,75 % de los reclamos pendientes vinculados a este litigio.
A pesar de aceptar el pago, Johnson & Johnson sostuvo una vez más que las acusaciones no tienen fundamento. La empresa afirmó que sus productos elaborados con talco son seguros y que nunca contuvieron asbesto, pero explicó que decidió avanzar con el acuerdo para poner fin a un conflicto judicial que se extendió durante más de 15 años.
El entendimiento alcanza únicamente a las demandas ya iniciadas y no contempla posibles reclamos que puedan presentarse en el futuro. Además, todavía deberá recibir la aprobación del juez federal que supervisa el proceso.
En medio de la controversia, la compañía dejó de comercializar su talco para bebés en Estados Unidos en 2020 y lo reemplazó por una versión elaborada con maicena. Tres años más tarde, en 2023, retiró el producto del mercado a nivel mundial.
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