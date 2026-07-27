Causa Maradona: el nutricionista reveló una discusión entre Diego y Leopoldo Luque

Pasados alrededor de 30 minutos, Luque salió de la habitación y le transmitió a los profesionales que "no era un buen día para ver a Maradona".

Luciano Spena fue convocado por Diego Armando Maradona.

El nutricionista detalló que Di Spagna insistió en que estaban dispuestos a esperar todo lo que fuera necesario para ver el paciente, pero "no hubo caso".

También relató que intentaron regresar al día siguiente, el jueves 19 de noviembre, pero les dijeron que era mejor retrasar la visita. "Nosotros estábamos totalmente dispuestos a verlo, pero no pudimos", aseguró.

En ese punto de la declaración, la Fiscalía exhibió un mensaje enviado por la psiquiatra Agustina Cosachov a la médica coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, ambas imputadas, en el que solicitaba posponer la visita de los profesionales hasta ese sábado, para "darle un poco de tranquilidad a la situación y no estar sobrecargando tanto".

"Total no hay ninguna situación de riesgo que amerite una intervención ya", añadió en la grabación la psiquiatra.

Sin embargo, cuando Forlini trasladó el pedido de Cosachov al médico Di Spagna, sugirió planificar la visita "para el martes en adelante", a pesar de que, según aseguró este lunes el nutricionista, tenían disponibilidad para regresar antes.

Maradona murió una semana después, el miércoles 25 de noviembre de 2020, a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca, enmarcada en una miocardiopatía dilatada crónica.

Según quedó expuesto a lo largo del juicio, Maradona no seguía una dieta específica y, en los días previos a su muerte, se encontraba sin apetito y apenas consumió alimentos.

"En una charla informal la cocinera me dijo que le hacían lo que él quería comer. Estaban preocupados porque el paciente comiera, por lo que esa era la prioridad", declaró Spena.

Además de Di Spagna, Luque, Forlini y Cosachov, también están imputados en este juicio el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el psicólogo Carlos Díaz, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.