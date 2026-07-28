Asegura que una vacuna contra el Covid le dejó una discapacidad del 75,6% y pide una indemnización

Antes de acudir a la Justicia, Ochoa realizó el procedimiento administrativo previsto por esa norma. Sin embargo, según consta en la presentación judicial, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyó que no podía establecerse un nexo causal entre la vacuna y el cuadro neurológico, por lo que rechazó el pedido de resarcimiento. Esa decisión también fue impugnada en la demanda.

El expediente sostiene que existe una relación causal entre la aplicación de la vacuna y el síndrome de Guillain-Barré desarrollado por la mujer, aunque ese punto será determinado por la Justicia a partir de las pruebas que se produzcan durante el proceso.

Qué es el síndrome de Guillain-Barré

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos, provocando debilidad muscular y, en los casos más graves, parálisis. Su recuperación puede demandar meses o incluso años, y algunos pacientes presentan secuelas permanentes.

Organismos sanitarios internacionales identificaron este cuadro como un evento adverso muy poco frecuente asociado a la vacuna Vaxzevria, desarrollada por AstraZeneca. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) incorporó el síndrome como una posible reacción adversa muy rara, aunque sostuvo que el balance entre los beneficios de la vacunación y sus riesgos continuó siendo favorable.