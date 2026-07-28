Asegura que una vacuna contra el Covid le dejó una discapacidad del 75,6% y pide una indemnización

Flavia Ochoa sostiene que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré tras recibir una dosis de AstraZeneca. Reclama una reparación económica y el caso quedó en manos de la Justicia.
Una mujer de la provincia de Córdoba inició una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional al asegurar que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. En la presentación judicial reclama una indemnización por los daños sufridos, luego de que una comisión médica le reconociera una incapacidad laboral del 75,6%.
La demandante, Flavia Ochoa, sostiene que pocas horas después de la aplicación de la vacuna comenzó con intensos dolores musculares y calambres. Según su relato, al día siguiente perdió progresivamente la movilidad de brazos y piernas, por lo que fue trasladada a un centro de salud, donde finalmente le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.
De acuerdo con el expediente, la mujer debió atravesar un extenso tratamiento con gammaglobulina, medicación específica y un prolongado proceso de rehabilitación. La documentación incorporada a la causa incluye historias clínicas, estudios médicos, certificados neurológicos, el Certificado Único de Discapacidad y el dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que estableció una incapacidad permanente del 75,6%.
La demanda solicita una reparación económica por incapacidad sobreviniente, daño moral, daño emergente, pérdida del proyecto de vida y daño punitivo. Además, cuestiona distintos artículos de la Ley 27.573, que reguló la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y creó un fondo de compensación para quienes acrediten daños vinculados con la vacunación.
Antes de acudir a la Justicia, Ochoa realizó el procedimiento administrativo previsto por esa norma. Sin embargo, según consta en la presentación judicial, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyó que no podía establecerse un nexo causal entre la vacuna y el cuadro neurológico, por lo que rechazó el pedido de resarcimiento. Esa decisión también fue impugnada en la demanda.
El expediente sostiene que existe una relación causal entre la aplicación de la vacuna y el síndrome de Guillain-Barré desarrollado por la mujer, aunque ese punto será determinado por la Justicia a partir de las pruebas que se produzcan durante el proceso.
El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente en el que el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos, provocando debilidad muscular y, en los casos más graves, parálisis. Su recuperación puede demandar meses o incluso años, y algunos pacientes presentan secuelas permanentes.
Organismos sanitarios internacionales identificaron este cuadro como un evento adverso muy poco frecuente asociado a la vacuna Vaxzevria, desarrollada por AstraZeneca. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) incorporó el síndrome como una posible reacción adversa muy rara, aunque sostuvo que el balance entre los beneficios de la vacunación y sus riesgos continuó siendo favorable.
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