El tiempo en el AMBA para este martes 28 de julio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 11°C y 16°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 14°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 0°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 12°C a 17°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -1°C y máximas que no superarían los 4°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada. hace lo mismo pero con la información de las imágenes\