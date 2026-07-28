General |

La ANMAT autorizó la venta libre de diez medicamentos que antes requerían receta

La ANMAT habilitó la venta sin receta de diez medicamentos. Al pasar a ser de venta libre, dejarán de tener el descuento por obras sociales y prepagas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó este martes que diez medicamentos pasen a ser de venta libre, por lo que ya no será necesario presentar una receta médica para adquirirlos. Como consecuencia de este cambio, estos productos dejarán de contar con la cobertura y los descuentos que ofrecen las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.

La medida quedó oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a los medicamentos registrados en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan determinados principios activos, concentraciones y formas farmacéuticas.

Los medicamentos que desde ahora podrán adquirirse sin receta son:

  • Maleato de trimebutina: 100 mg, en comprimidos o cápsulas de administración oral.

  • Diclorhidrato de levocetirizina: 5 mg y 5 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral.

  • Clorhidrato de fexofenadina: 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral.

  • Dimenhidrinato: 50 mg, en comprimidos o cápsulas.

  • Clorhidrato de nafazolina y maleato de feniramina: solución oftálmica estéril con concentraciones de 0,025% y 0,3%, respectivamente.

  • Clorhidrato de olopatadina: solución oftálmica estéril al 0,1% y 0,2%.

  • Carboximetilcisteína: al 5%, en jarabe o solución oral.

  • Cloruro de aluminio hexahidratado: al 20%, en loción para uso tópico.

  • Asociación de carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata: en polvo para administración oral o tópica, según las concentraciones autorizadas por la ANMAT.

  • Ivermectina: únicamente en loción tópica al 0,5%.

La ANMAT aclaró que, en el caso de la ivermectina, la autorización de venta libre alcanza exclusivamente a la presentación tópica al 0,5% y no incluye comprimidos ni otras formulaciones de uso oral.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados