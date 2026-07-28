La ANMAT autorizó la venta libre de diez medicamentos que antes requerían receta

La ANMAT habilitó la venta sin receta de diez medicamentos. Al pasar a ser de venta libre, dejarán de tener el descuento por obras sociales y prepagas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó este martes que diez medicamentos pasen a ser de venta libre, por lo que ya no será necesario presentar una receta médica para adquirirlos. Como consecuencia de este cambio, estos productos dejarán de contar con la cobertura y los descuentos que ofrecen las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.