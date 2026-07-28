La ANMAT autorizó la venta libre de diez medicamentos que antes requerían receta

La ANMAT habilitó la venta sin receta de diez medicamentos. Al pasar a ser de venta libre, dejarán de tener el descuento por obras sociales y prepagas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó este martes que diez medicamentos pasen a ser de venta libre, por lo que ya no será necesario presentar una receta médica para adquirirlos. Como consecuencia de este cambio, estos productos dejarán de contar con la cobertura y los descuentos que ofrecen las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
La medida quedó oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a los medicamentos registrados en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan determinados principios activos, concentraciones y formas farmacéuticas.
Desde el organismo explicaron que la decisión se tomó luego de analizar el historial de seguridad de estos productos, los cuales fueron comercializados bajo receta durante al menos cinco años sin registrar eventos adversos graves que alteraran la relación entre riesgos y beneficios.
Maleato de trimebutina: 100 mg, en comprimidos o cápsulas de administración oral.
Diclorhidrato de levocetirizina: 5 mg y 5 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral.
Clorhidrato de fexofenadina: 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral.
Dimenhidrinato: 50 mg, en comprimidos o cápsulas.
Clorhidrato de nafazolina y maleato de feniramina: solución oftálmica estéril con concentraciones de 0,025% y 0,3%, respectivamente.
Clorhidrato de olopatadina: solución oftálmica estéril al 0,1% y 0,2%.
Carboximetilcisteína: al 5%, en jarabe o solución oral.
Cloruro de aluminio hexahidratado: al 20%, en loción para uso tópico.
Asociación de carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata: en polvo para administración oral o tópica, según las concentraciones autorizadas por la ANMAT.
Ivermectina: únicamente en loción tópica al 0,5%.
La ANMAT aclaró que, en el caso de la ivermectina, la autorización de venta libre alcanza exclusivamente a la presentación tópica al 0,5% y no incluye comprimidos ni otras formulaciones de uso oral.
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