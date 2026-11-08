Milei pidió unidad ante el Papa: "Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa"

El Papa León XIV junto a Javier Milei y Karina Milei en la puerta del Palacio Libertad.

El Presidente también defendió el lugar de la fe y las enseñanzas religiosas en la construcción de los valores de la sociedad. “Las Sagradas Escrituras son la gran escuela moral de nuestra civilización occidental”, afirmó. Al referirse a los mandamientos, citó dos de sus principios: “No matarás”, que protege la vida, y “no robarás”, que protege la propiedad. Luego, remarcó: “Primero somos libres, y porque somos libres, somos responsables de obedecer los mandamientos”. También sostuvo que “los derechos a la vida, la libertad y la propiedad conforman la columna vertebral de nuestra Constitución Nacional”.

Al hablar sobre la gestión de gobierno, Milei aseguró que las decisiones del Estado deben estar orientadas al bien común y contemplar tanto a la sociedad actual como a las próximas generaciones. “Quienes ejercemos responsabilidad de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común”, manifestó. En ese sentido, explicó: “Nosotros aplicamos una comprensión económica de ese bien común a la que llamamos equilibrio general intertemporal”. Y precisó: “No concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro”.

Hacia el cierre, el mandatario recurrió a la parábola bíblica de los dos cimientos para explicar qué país busca construir. “Solo quedó en pie la casa fundada sobre la roca. La otra cayó”, recordó sobre el relato de Jesús, antes de afirmar: “Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca, una misma casa para los que pusieron sus cimientos, para los que hoy vivimos en ella y para los que van a heredarla”. Finalmente, le agradeció al Papa por su visita y le pidió: “Rece por la Argentina tal como lo hacemos nosotros”.