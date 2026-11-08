Milei pidió unidad ante el Papa: "Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa"

Frente a León XIV y autoridades de distintos sectores, el Presidente llamó a dejar de lado las diferencias partidarias, evocó el legado de Francisco y vinculó la fe con los valores que, según dijo, deben orientar al país.
Javier Milei destacó la presencia de dirigentes de todos los espacios políticos durante la recepción al papa León XIV en el Palacio Libertad y llamó a dejar de lado las diferencias. “Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, expresó el presidente al comienzo de su discurso. El acto reunió a funcionarios, legisladores, gobernadores, integrantes del Poder Judicial, diplomáticos, empresarios y representantes de distintos sectores de la sociedad.
“Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, para quienes profesan otras religiones, para los argentinos no creyentes y también para aquellos que vinieron desde otros países a participar de la visita de su santidad”, sostuvo Milei. Luego, destacó el significado de la llegada del Pontífice: “La visita de Su Santidad León XIV nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”. Y agregó: “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.
El mandatario también dedicó un tramo de su exposición a recordar al Papa Francisco, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”. “Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”, afirmó. Además, destacó su humanidad y generosidad: “Fue una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano”. Y concluyó: “Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”.
Milei también reivindicó el vínculo histórico entre la Iglesia y la organización institucional del país, y recordó el papel de Mamerto Esquiú durante la sanción de la Constitución de 1853. “En ese momento central de nuestra historia, un joven fraile, el beato Mamerto Esquiú, subió al púlpito y le pidió a su pueblo que acompañara al nuevo orden constitucional y obedeciera la ley”, relató. Según el Presidente, el religioso quería que la Carta Magna fuera “un ancla para la nave de la patria”, porque “sin ley no hay patria ni verdadera libertad”.
El Presidente también defendió el lugar de la fe y las enseñanzas religiosas en la construcción de los valores de la sociedad. “Las Sagradas Escrituras son la gran escuela moral de nuestra civilización occidental”, afirmó. Al referirse a los mandamientos, citó dos de sus principios: “No matarás”, que protege la vida, y “no robarás”, que protege la propiedad. Luego, remarcó: “Primero somos libres, y porque somos libres, somos responsables de obedecer los mandamientos”. También sostuvo que “los derechos a la vida, la libertad y la propiedad conforman la columna vertebral de nuestra Constitución Nacional”.
Al hablar sobre la gestión de gobierno, Milei aseguró que las decisiones del Estado deben estar orientadas al bien común y contemplar tanto a la sociedad actual como a las próximas generaciones. “Quienes ejercemos responsabilidad de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común”, manifestó. En ese sentido, explicó: “Nosotros aplicamos una comprensión económica de ese bien común a la que llamamos equilibrio general intertemporal”. Y precisó: “No concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro”.
Hacia el cierre, el mandatario recurrió a la parábola bíblica de los dos cimientos para explicar qué país busca construir. “Solo quedó en pie la casa fundada sobre la roca. La otra cayó”, recordó sobre el relato de Jesús, antes de afirmar: “Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca, una misma casa para los que pusieron sus cimientos, para los que hoy vivimos en ella y para los que van a heredarla”. Finalmente, le agradeció al Papa por su visita y le pidió: “Rece por la Argentina tal como lo hacemos nosotros”.
comentar