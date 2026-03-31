La AGIP elimina las boletas físicas: cuándo entra en vigencia y qué cambia para los contribuyentes

Desde fines de abril, la Ciudad dejará de enviar comprobantes impresos y todo el sistema pasará a ser digital.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) pondrá fin al envío de boletas en papel a partir del 30 de abril de 2026, una decisión que consolida la digitalización del sistema tributario en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esa fecha, los contribuyentes deberán gestionar sus impuestos exclusivamente a través de plataformas online.
La medida se enmarca en una política de modernización del Estado y reducción de costos operativos. De acuerdo con cifras oficiales, el abandono del soporte físico permitirá ahorrar cerca de $3.900 millones al año en gastos vinculados a impresión y distribución.
El nuevo esquema comenzará con la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario/ABL, que podrá consultarse desde el 1° de abril en la web y tendrá vencimiento el día 21. Luego, el modelo se irá extendiendo al resto de los tributos que administra el organismo.
Las boletas estarán disponibles en el sitio oficial de AGIP, dentro del apartado “Pagos - Consulta de Boletas”. Desde allí, cada usuario podrá acceder, descargar o pagar sus obligaciones utilizando los medios habituales. La transición se apoya en un escenario donde la digitalización ya es significativa: actualmente, más de seis de cada diez contribuyentes operan sin papel en impuestos como Patentes y ABL.
Para facilitar la adaptación, los usuarios pueden registrarse en el Portal del Contribuyente y optar por recibir las boletas por correo electrónico de forma automática. Al mismo tiempo, seguirán disponibles alternativas de asistencia, como la atención presencial en oficinas de AGIP y la consulta mediante servicios de home banking, pensadas especialmente para quienes tienen menos experiencia con herramientas digitales.
La eliminación definitiva del papel también se apoya en antecedentes recientes, como la reliquidación digital de Patentes realizada en febrero, que se desarrolló sin inconvenientes en el cumplimiento de pagos.
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