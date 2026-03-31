La AGIP elimina las boletas físicas: cuándo entra en vigencia y qué cambia para los contribuyentes

Las boletas estarán disponibles en el sitio oficial de AGIP, dentro del apartado “Pagos - Consulta de Boletas”. Desde allí, cada usuario podrá acceder, descargar o pagar sus obligaciones utilizando los medios habituales. La transición se apoya en un escenario donde la digitalización ya es significativa: actualmente, más de seis de cada diez contribuyentes operan sin papel en impuestos como Patentes y ABL.

Qué deben hacer los contribuyentes

Para facilitar la adaptación, los usuarios pueden registrarse en el Portal del Contribuyente y optar por recibir las boletas por correo electrónico de forma automática. Al mismo tiempo, seguirán disponibles alternativas de asistencia, como la atención presencial en oficinas de AGIP y la consulta mediante servicios de home banking, pensadas especialmente para quienes tienen menos experiencia con herramientas digitales.

La eliminación definitiva del papel también se apoya en antecedentes recientes, como la reliquidación digital de Patentes realizada en febrero, que se desarrolló sin inconvenientes en el cumplimiento de pagos.