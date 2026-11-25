El vehículo impactó contra la estructura en el acceso a Pigüé y provocó daños. El conductor resultó ileso y el tránsito quedó interrumpido en ambas manos.
Un camión que transitaba por la Ruta Nacional 33 con la batea elevada impactó contra un puente ubicado en el acceso a Pigüé, en el partido bonaerense de Saavedra, y ocasionó daños en la estructura.
El hecho ocurrió durante la noche del martes y fue captado en un video por un automovilista que circulaba por la zona.
Según informó la Policía Vial de Tornquist, el choque se produjo en el kilómetro 132 de la ruta. El conductor del camión Iveco fue identificado como Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, quien resultó ileso.
Las primeras averiguaciones apuntan a una posible falla en el sistema hidráulico de la caja volcadora. De acuerdo con las versiones que trascendieron, el camionero había efectuado algunas reparaciones en una estación de servicio y, al continuar su recorrido, la bomba hidráulica habría quedado activada. Esto provocó que la batea se levantara mientras el vehículo avanzaba.
Al llegar al puente, el camión no pudo atravesarlo debido a la altura de la caja y colisionó contra las vigas metálicas de la estructura. En el video se aprecia cómo la batea golpea directamente contra la parte superior del paso.
A raíz del incidente, el tránsito sobre la Ruta Nacional 33 quedó totalmente interrumpido en ambos sentidos, mientras la Policía dispuso desvíos por caminos alternativos.
Por su parte, las autoridades requirieron la presencia de personal de Vialidad Nacional para verificar las condiciones del puente. La circulación permanecería restringida hasta que se retirara el camión y se determinaran los daños provocados por el impacto.
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