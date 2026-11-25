Al llegar al puente, el camión no pudo atravesarlo debido a la altura de la caja y colisionó contra las vigas metálicas de la estructura. En el video se aprecia cómo la batea golpea directamente contra la parte superior del paso.

A raíz del incidente, el tránsito sobre la Ruta Nacional 33 quedó totalmente interrumpido en ambos sentidos, mientras la Policía dispuso desvíos por caminos alternativos.

Por su parte, las autoridades requirieron la presencia de personal de Vialidad Nacional para verificar las condiciones del puente. La circulación permanecería restringida hasta que se retirara el camión y se determinaran los daños provocados por el impacto.