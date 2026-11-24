Este rubro, junto con Intermediación financiera (-11,5% i.a.) e Industria manufacturera (-1,8% i.a.), tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.

Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en septiembre de 2026 fueron “Explotación de minas y canteras” y “Construcción”. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron “Intermediación financiera” e “Industria manufacturera”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó este martes las versiones sobre una supuesta salida del Gobierno del ministro de Economía, Luis Caputo, y las atribuyó a una “especulación mediática”.

“No es la primera vez que lo hacemos, y lo volvemos a hacer. Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno. Su tarea habla de lo importante que es”, expresó Ravier en conferencia de prensa, y sumó: “Descartamos la especulación mediática de la salida de Caputo”.

Las versiones surgieron en medio de un tenso contexto económico, con el dólar oficial por encima de los $1600, el valor más alto del año, en su cuarto aumento consecutivo a partir de una mayor demanda por cobertura cambiaria. Además, el riesgo país alcanzó los 1106 puntos, en un nuevo valor máximo del año.

El mensaje de Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía, celebró el dato desestacionalizado de septiembre en sus redes, donde mencionó los principales puntos del EMAE.

Explotación de minas y canteras: 11,1%.

11,1%. Construcción: 3,5%.

3,5%. Electricidad, gas y agua: 4%.

4%. Hoteles y restaurantes: 3,4%.

3,4%. Servicios sociales y de salud: 0,7%.

0,7%. Enseñanza: -0,5%.

-0,5%. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,3%.

-0,3%. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -2,2%.

-2,2%. Transporte y comunicaciones: -0,7%.

-0,7%. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,7%.

-1,7%. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -2%.

-2%. Impuestos netos de subsidios: -1,3%.

-1,3%. Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -2,2%.

-2,2%. Pesca: -48,6%.

-48,6%. Industria manufacturera: -1,8%.

-1,8%. Intermediación financiera: -11,5%.

Agencia NA