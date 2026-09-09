La Ciudad premió a maestros que impulsan proyectos para mejorar el aprendizaje

“Esto es una demostración de cuánto nos importa poner en valor el desempeño docente. Reconocer a quienes trabajan en equipo y se animan a pensar propuestas nuevas es fundamental. Ahí es donde se construyen mejores trayectorias y más oportunidades reales de aprendizaje”, señaló la ministra de Educación, Mercedes Miguel. Y agregó: “A los chicos, nunca dejen de mirar hacia adentro y saber que son capaces de aprender todo el tiempo”.

Los trabajos tenían que ser diseñados en la institución y estar orientados a la mejora de los aprendizajes y/o trayectorias educativas.

Los proyectos ganadores, elegidos entre 15 finalistas, recibieron $10 millones cada uno. Además, se premió con $5 millones a dos trabajos vinculados a la protección digital infantil y el presentismo estudiantil. Los premios se destinan a la expansión o mejora de cada proyecto, a la compra de materiales pedagógicos o a la capacitación docente, con una rendición de gastos dentro de los próximos seis meses.

“Exigir es confiar, evaluar y corregir es enseñar y poner límites es cuidar, es abrazar al otro. Por eso instalamos discusiones como la del uso del celular en el aula, para que el aprendizaje volviera a estar en el centro de la escena. Hoy, 7 de cada 10 chicos empezaron a prestar más atención y a vincularse mejor. Porque la salud emocional, la cultura del orden y el respeto por las reglas es también parte de la educación que estamos construyendo”, indicó Jorge Macri.

La semana pasada se dio un paso fundamental para fortalecer el aprendizaje de los chicos con la aprobación de la ley que establece la incorporación de la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria.

Los proyectos premiados

Nivel Inicial

Primer premio: Escuela Infantil N° 2 D.E. 2 “Pampita” (Recoleta).

Proyecto: “De jugadores a creadores: jugamos, pensamos y diseñamos”: plantea un recorrido de seis meses para chicos de sala de 5 años que integra matemática, lengua, educación digital, educación física y expresión artística mediante el juego.

Segundo premio: Instituto Privado Comunidad Filii Deia (Barrio Mugica).

Proyecto: “Viajeros del espacio”: para sala de 4 años integra prácticas del lenguaje, indagación del ambiente y matemática básica mediante la experimentación científica y el juego. Además, incorpora Educación Digital con propuestas innovadoras.

Nivel Primario

Primer premio: Escuela N° 11 D.E. 19 “Ignacio Fermín Rodríguez” (Nueva Pompeya).

Proyecto: “CABA 64: código Euler”: el proyecto parte de un problema real del barrio —el calor en la ciudad y la falta de árboles— y usa el ajedrez para enseñar geometría, proporciones, estadística y coordenadas.

Segundo premio: Escuela N° 22 D.E. 5 “Estación Buenos Aires” (Barracas).

Proyecto: Copa de Robótica “Cupbot”: la propuesta transforma la organización de una competencia de robótica en un contexto auténtico para el aprendizaje de matemática. Los alumnos de 7° grado diseñaron, organizaron y coordinaron una competencia para toda la comunidad educativa, mientras que los alumnos de 1° a 6° participaron como equipos.

Nivel Secundario

Primer premio: Escuela de Educación Media N° 5 D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli” (Saavedra).

Proyecto: “Sound Blue Project (Saavedra Inclusiva)”: estudiantes de 3°, 4° y 5° año investigaron, analizaron datos y crearon una solución tecnológica para estudiantes neurodivergentes que sufren la contaminación sonora.

Segundo premio: Escuela Técnica N° 32 D.E. 14 “Gral. José de San Martín” (Chacarita).

Proyecto: “M.A.V.A. (Movilidad Asistida Vida Activa)”: desarrolla dispositivos mediante impresión 3D para facilitar tareas cotidianas a personas con dificultades de movilidad.