La Fragata Libertad volvió al país tras cinco meses de navegación

La actividad tuvo como objetivo fortalecer los vínculos de cooperación y mantener el diálogo entre las fuerzas navales de los países de la región. Cumplida esa última etapa, la Fragata inició el tramo final de su regreso a Buenos Aires.

La llegada a puerto cerró meses de formación en alta mar para los nuevos oficiales y renovó el histórico papel del buque como representante itinerante de la Argentina en distintos puertos del mundo.

El cabo que fue papá en el viaje

Pero el regreso también dejó historias personales que marcaron la extensa navegación. Una de ellas fue la del cabo José María Báez, de 27 años, quien pudo conocer finalmente a su primera hija, nacida mientras él se encontraba a bordo.

El 8 de agosto, cuando llegó el momento del parto, Báez recibió el apoyo del comando para conectarse mediante una videollamada y acompañar a su pareja a miles de kilómetros de distancia.

“Fue un poco fuerte para mí. Quedé en shock y solo me quedé mirando. Traté de no desmayarme”, recordó con humor sobre el momento en que presenció virtualmente el nacimiento. La distancia le impidió acompañar físicamente a su pareja, pero el regreso de la Fragata permitió finalmente el esperado encuentro con su hija.

Una situación similar atravesó el cabo Sando Flores, quien también se convirtió en padre por primera vez durante la travesía. Su esposa, Karen, dio a luz a Lucas Damián, que nació con un peso de 3,15 kilos.

Flores conoció inicialmente al pequeño a través de las fotografías que recibió durante la navegación. “Sentí una emoción muy grande al ser papá por primera vez”, relató. Su esposa estuvo acompañada durante el nacimiento por sus padres, que viajaron especialmente desde Entre Ríos.

Este sábado, después de meses de espera, los dos marinos pudieron reencontrarse con sus familias y conocer personalmente a sus hijos.

Las escenas de abrazos en el puerto pusieron así el cierre más emotivo a una travesía que había comenzado el 11 de abril. Tras cinco meses de navegación, formación e intercambio internacional, la Fragata Libertad volvió a Buenos Aires y completó una nueva edición de uno de los viajes más tradicionales de la Armada Argentina.