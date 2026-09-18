Descubren en Bolivia una nueva especie de felino después de más de 100 años

El tilcayo pertenece al grupo conocido como gatos tigre o tigrinos, pequeños felinos distribuidos por distintas zonas de América del Sur. Su identificación resulta particularmente compleja porque son considerados especies crípticas, es decir, animales con características físicas similares que dificultan distinguir a simple vista si pertenecen a especies diferentes.

El nuevo felino tiene orejas redondeadas y un pelaje marrón claro con rosetas irregulares distribuidas por todo el cuerpo. Estas características despertaron dudas entre los investigadores porque no coincidían completamente con las descripciones conocidas de otros gatos tigre sudamericanos.

#GrupoFides | #ANF Un equipo internacional de científicos identificó en los Yungas de Bolivia una nueva especie de felino silvestre, el Leopardus tilcayo o gato tilcayo. Se trata de la primera descripción de un nuevo gato salvaje en más de un siglo, hallado a partir del… pic.twitter.com/H9TgaSzNcl — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) September 17, 2026

“Sus características no coincidían con las descripciones, la mayoría de ellas basadas en gatos brasileños”, explicó Nogales-Ascarrunz. “Esto nos llevó a preguntarnos: ¿qué tipo de gato tigre hay realmente en Bolivia?”, agregó.

Las primeras informaciones que condujeron al descubrimiento comenzaron a reunirse en 2021. Hasta ahora, los investigadores pudieron estudiar dos ejemplares vivos, un macho y una hembra, además de un pequeño número de registros obtenidos mediante cámaras trampa.

El macho tiene actualmente 10 años y permanece en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde. Había sido criado por una familia local que, al notar que su comportamiento no correspondía al de un gato doméstico, decidió entregarlo al refugio de conservación de Los Yungas. La hembra fue rescatada después de ser agredida en una comunidad y posteriormente pudo ser liberada nuevamente en la naturaleza.

Para determinar si se trataba de una especie diferente, los científicos realizaron la secuenciación completa del genoma de los ejemplares y ampliaron el estudio al ADN de 38 gatos de distintos países sudamericanos, incluidos ocho especímenes conservados en museos. Los resultados determinaron que los gatos tigre, considerados anteriormente una única especie, forman en realidad cinco especies genéticamente distintas.

“Nunca esperábamos que este gato tigre boliviano fuera una especie aparte, y nadie lo había propuesto nunca como un animal diferente, ya fuera una subespecie o de otro tipo”, señaló Jonas Lescroart, biólogo evolutivo de la Universidad de Amberes, en Bélgica, y coautor principal del estudio.

El análisis también permitió estimar que el linaje del tilcayo se separó del de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años. Además, los investigadores identificaron una nueva subespecie en los Yungas peruanos, denominada Leopardus tigrinus antisuyo.

El estudio abrió ahora una nueva etapa para conocer la biología y el comportamiento del tilcayo: los registros disponibles sugieren que podría alimentarse de pequeños roedores y tener mayor actividad durante la noche, mientras que su escasa distribución conocida genera interrogantes sobre su conservación. Los científicos ya compartieron los resultados con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para que el nuevo linaje pueda ser evaluado de manera independiente.