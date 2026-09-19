La Justicia imputó a Facundo Moyano por un presunto encuentro con Candela Arizaga

Elementos que acreditan el encuentro

La nueva imputación se produjo pese a que las primeras diligencias no habían permitido confirmar la presencia de Arizaga en el hotel. El 15 de septiembre, integrantes del Ministerio Público Fiscal y personal de apoyo de las fuerzas de seguridad concurrieron al establecimiento para obtener los registros de las cámaras.

Una empleada entregó voluntariamente el DVR del hotel, que fue trasladado para su análisis. Sin embargo, en una primera revisión no aparecieron imágenes que mostraran a Arizaga durante los días en los que Moyano permaneció alojado allí. Tampoco había sido posible reconstruir el supuesto encuentro mediante fuentes abiertas.

Pese a esos resultados iniciales, la Fiscalía continuó con la investigación y posteriormente resolvió avanzar con la imputación al considerar que existen otros elementos que respaldan esa hipótesis.

Los hechos

El expediente original se inició por el episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en un departamento de avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. Por ese hecho, Moyano quedó investigado por presuntas lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, la defensa había solicitado que se dejaran sin efecto las restricciones. El planteo fue rechazado y continúan vigentes tanto la prohibición de acercamiento como la imposibilidad de mantener contacto con Arizaga.

Tras esa decisión se produjo además un cambio en la representación legal del sindicalista. Los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón renunciaron a la defensa y atribuyeron su decisión a diferencias respecto de la estrategia que debía seguirse en el expediente. Moyano deberá ahora afrontar la investigación original y responder por la nueva imputación vinculada con el presunto incumplimiento de las medidas judiciales.