"La Guarida del Lobo", una historia sobre familias, guerra y amor en tiempos del nazismo

El libro no cuenta la guerra desde los líderes o los grandes estrategas, sino desde personas comunes que ven cómo el mundo alrededor suyo se transforma de manera brutal
El incendio del Parlamento alemán, las calles de Berlín atravesadas por la propaganda nazi, familias obligadas a escapar de Europa y jóvenes marcados por la guerra son algunos de los elementos centrales de “La Guarida del Lobo”, la primera novela histórica de Eugenio Burzaco.
Ambientada durante el ascenso de Adolf Hitler y los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, la novela reconstruye uno de los períodos más violentos del siglo XX desde una perspectiva íntima y humana: la de tres jóvenes cuyas vidas quedan atravesadas por el avance del nazismo y las decisiones extremas que impone la guerra.
En el centro de la historia aparecen dos hermanos pertenecientes a una familia judía y un joven alemán criado en un entorno que acompaña el crecimiento del régimen nazi. Entre ellos se construye una relación atravesada por la amistad, la tensión política y también por una historia de amor que desafía las diferencias entre ambas familias en medio de un contexto cada vez más peligroso.
A medida que el conflicto avanza, los protagonistas deberán convivir con la persecución, el miedo y la necesidad de sobrevivir en una Europa que empieza a derrumbarse.
La novela sigue de cerca cómo esos acontecimientos históricos impactan sobre la vida cotidiana: familias separadas, jóvenes obligados a madurar de golpe y vínculos personales puestos permanentemente a prueba.
“Más allá de los grandes hechos históricos, me interesaba contar cómo la guerra modifica la vida de personas comunes”, explica Burzaco. “Cómo cambia los vínculos, las amistades, los afectos y las decisiones que cada uno toma cuando todo alrededor empieza a desmoronarse.”
Pero detrás de la trama también aparece una reflexión inquietante. “La novela intenta mostrar cómo una sociedad puede ir degradándose lentamente hasta naturalizar el odio”, señala Burzaco. “Eso es lo más alarmante de esa etapa histórica: entender cómo lo extremo deja de serlo para volverse cotidiano.”
La historia mezcla ficción con hechos históricos reales y reconstruye distintos episodios del período nazi, desde el incendio del Reichstag hasta el crecimiento del aparato de persecución del régimen y las rutas de escape que muchos jerarcas nazis iniciaron buscando refugio, incluida Argentina.
El vínculo de Burzaco con Bariloche y las historias sobre nazis refugiados en la Patagonia también fue parte del origen del proyecto ya que “ese imaginario siempre estuvo muy presente. Eran historias que escuchaba desde chico y que con el tiempo me llevaron a investigar más sobre esa época y sobre cómo muchos criminales lograron escapar después de la guerra”, cuenta Burzaco.
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