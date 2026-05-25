Una mujer en parapente fue embestida en pleno vuelo por una avioneta

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la mujer pudo ser asistida rápidamente y sus lesiones fueron catalogadas como leves. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles sanciones ni sobre las causas exactas del accidente.

El video que recorrió las redes

El episodio se viralizó pocas horas después del accidente. Usuarios de distintas plataformas compartieron el registro por el dramatismo de la secuencia y por la rapidez con la que actuó la piloto tras el impacto.

Aunque este tipo de accidentes aéreos son poco frecuentes, especialistas suelen remarcar la importancia de los sistemas de emergencia y de los protocolos de seguridad para deportes y vuelos recreativos.

Las autoridades austríacas investigan ahora cómo se produjo el cruce entre ambas aeronaves y si existieron fallas humanas o problemas de coordinación en la zona de vuelo.