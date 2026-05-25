Una mujer en parapente fue embestida en pleno vuelo por una avioneta

El impactante accidente ocurrió en Austria y quedó grabado. La mujer activó un paracaídas de emergencia tras el choque y sufrió heridas leves.
Un impactante choque aéreo entre una avioneta y un parapente ocurrió en Piesendorf, una localidad ubicada en la región austríaca de Pinzgau. El episodio ocurrido el sábado quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la espectacularidad de las imágenes.
Según informó la Policía local, la piloto del parapente, una mujer de 44 años, sufrió heridas leves luego de ser embestida en pleno vuelo por una avioneta ligera Cessna manejada por un ciudadano austríaco de 28 años.
Las imágenes muestran el instante exacto en que ambas aeronaves se cruzan en el aire. Tras el impacto, el ala del parapente quedó completamente destruida, lo que obligó a la mujer a reaccionar en segundos para evitar caer al vacío.
Después del choque, la piloto logró activar el paracaídas de emergencia y descendió de manera controlada hasta aterrizar a salvo. Esa maniobra fue determinante para evitar consecuencias más graves.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la mujer pudo ser asistida rápidamente y sus lesiones fueron catalogadas como leves. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles sanciones ni sobre las causas exactas del accidente.
El episodio se viralizó pocas horas después del accidente. Usuarios de distintas plataformas compartieron el registro por el dramatismo de la secuencia y por la rapidez con la que actuó la piloto tras el impacto.
Aunque este tipo de accidentes aéreos son poco frecuentes, especialistas suelen remarcar la importancia de los sistemas de emergencia y de los protocolos de seguridad para deportes y vuelos recreativos.
Las autoridades austríacas investigan ahora cómo se produjo el cruce entre ambas aeronaves y si existieron fallas humanas o problemas de coordinación en la zona de vuelo.
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