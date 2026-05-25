India: una osa enfrentó a un tigre para proteger a su cría

Las imágenes fueron tomadas en la reserva Tadoba-Andhari, uno de los parques más reconocidos de India por la presencia de tigres en libertad. El registro despertó miles de reacciones por la valentía del animal y por la tensión del momento.

En redes sociales, muchos usuarios destacaron el instinto de protección de la osa y la rapidez con la que reaccionó para evitar que el tigre alcanzara al cachorro.

El desenlace no fue mostrado en detalle, pero el video evidencia que la intervención de la madre fue clave para frenar el avance del depredador.