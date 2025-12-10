La industria y la construcción cayeron en octubre: los rubros más y menos afectados

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) arrojó una caída de 0,8% en la serie desestacionalizada respecto al mes previo, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una baja de 0,3%. Este comportamiento mensual negativo se da en simultáneo con una baja interanual de 2,9% frente al mismo mes de 2024, lo que significa que el impulso positivo acumulado desde el inicio del año encontró en octubre un freno temporal que impacta sobre todo el entramado de la producción.

El fenómeno se refleja en la mayoría de las divisiones que integran la actividad industrial. Según la desagregación difundida por el Indec, once de las dieciséis divisiones presentaron caídas interanuales. Los rubros que mayor incidencia tuvieron baja general fueron “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una contracción del 15,1%; “Productos de caucho y plástico”, que retrocedió 12%; “Alimentos y bebidas”, donde la merma alcanzó el 1,7%; y “Productos textiles”, que descendió 24,0%.

Además, se confirmaron caídas en “Productos de metal” (8,1%); “Madera, papel, edición e impresión” (3,4%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (4,1%); “Maquinaria y equipo” (2,2%); “Sustancias y productos químicos” (0,4%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (1,5%) y “Productos de tabaco” (12,4%).