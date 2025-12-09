Récord de importaciones de bienes de consumo: más de 8.000 millones de dólares

Este monto supera en 1.693 millones de dólares el récord previo de 2018, lo que implica un incremento del 25,3% frente a ese período, en base al sondeo del Centro CEPA.

Solo en septiembre de 2025, las importaciones de Bienes de Consumo totalizaron 1.157 millones de dólares. En términos relativos, estos bienes representan el 14,6% del total de las importaciones, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo lapso de 2023.

indec

El informe analizó la evolución, identificando las empresas que más incrementaron sus compras y la dinámica de los sectores industriales afectados por esta expansión generalizada.

Durante los primeros tres trimestres de 2025, el crecimiento de las importaciones fue liderado por sectores clave. El rubro de Electrodomésticos, baterías y lámparas experimentó el mayor salto, aumentando un 217,7% frente a 2023, y representando el 8,4% del total. Le siguió Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un incremento del 69,3% frente a 2023 y una participación del 8,4%.

Otros sectores con fuertes alzas fueron Prendas de vestir, que subió 99,2% frente a 2023 (6,3% del total), y Productos alimenticios, que se expandió un 49,4% frente a 2023, concentrando la mayor porción de las importaciones (16,4%). Finalmente, Marroquinería creció un 21,3% frente a 2023.

El análisis sectorial también reveló una explosión en el número de empresas importadoras: un aumento de 9.235 nuevas firmas (+70%) que importaron Bienes de Consumo entre enero y septiembre de 2025, en comparación con 2023.

Los mayores saltos absolutos se registraron en: Productos de caucho y plástico (+2.490 nuevas firmas), Marroquinería (+1.524 empresas), Prendas de vestir (+1.391) y Electrodomésticos, baterías y lámparas (+1.069 nuevas importadoras).

Quiénes lideran las importaciones por sector

El informe identifica a las empresas que concentran los mayores volúmenes de importación.

En Electrodomésticos, baterías y lámparas, el podio está encabezado por PILISAR S.A. (distribuidor Bosch), que concentra el 14% del total importado con un incremento del 395% vs 2023. Le siguen VISUAR S.A. y, con el 6% cada una, FRÁVEGA y WHIRLPOOL. El caso de Frávega es notable por un incremento del 3.162% frente a 2023.

En Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, Honda Motor lidera con el 18% del total importado, con un crecimiento del 43% vs 2023.

En Prendas de vestir, TAC Argentina S.A. (Zara) encabeza el ranking con el 10% del total, seguida por Adidas Argentina S.A. (10%) y Puma Sports Argentina S.A. (4%).

En Productos alimenticios, Nestlé Argentina S.A. se posiciona como el principal importador con el 7% del total.

En Marroquinería, Adidas Argentina S.A. es el principal importador con el 15% del total, registrando un aumento del 392% en comparación con 2023.

El impacto en la industria nacional

Mientras las importaciones de bienes de consumo del rubro electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 217,7% en los primeros nueve meses de 2025 respecto del mismo período de 2023, la subclase del Indice de Producción Manufacturera correspondiente a Equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos registró una caída de 25,7%.

En la misma línea, las importaciones de prendas de vestir aumentaron 61,8% en el acumulado enero-septiembre de 2025 respecto de 2023, mientras que la división de productos textiles del Indice de Producción Manufacturera se contrajo 18,9%.

En el caso del sector de alimentos y bebidas, se observa una retracción marginal de la producción de la división alimentos y bebidas de 0,2%, en un contexto en el que las importaciones del sector se expandieron 49,4% en el período analizado.

Por último, mientras la subclase producción de curtido y artículos de cuero, excepto prendas se encuentra 26,8% por debajo del nivel registrado en 2023, las importaciones del segmento de marroquinería crecieron 21,3% en el mismo período.