Javier Milei recibe este miércoles a Nahuel Gallo en Casa Rosada

Gallo permaneció 448 días privado de su libertad en Venezuela, luego de haber sido detenido en diciembre de 2024 al ingresar desde Colombia por el paso fronterizo de San Antonio del Táchira. Durante ese tiempo estuvo recluido en el centro de detención El Rodeo I, en las afueras de Caracas, bajo la órbita del régimen de Nicolás Maduro, sin acceso a un debido proceso ni comunicación fluida con su familia.