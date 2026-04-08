Javier Milei recibe este miércoles a Nahuel Gallo en Casa Rosada

El Presidente mantendrá una reunión con el gendarme argentino que estuvo 448 días detenido en Venezuela. Será el primer contacto entre ambos desde su regreso al país.
El presidente Javier Milei recibirá este miércoles por la tarde en Casa Rosada al gendarme argentino Nahuel Gallo, en lo que será el primer encuentro entre ambos desde su liberación, ocurrida el pasado 1° de marzo. La reunión está prevista para las 16.30 y, según fuentes oficiales, podría contar con la presencia de otros funcionarios del Ejecutivo.
Gallo permaneció 448 días privado de su libertad en Venezuela, luego de haber sido detenido en diciembre de 2024 al ingresar desde Colombia por el paso fronterizo de San Antonio del Táchira. Durante ese tiempo estuvo recluido en el centro de detención El Rodeo I, en las afueras de Caracas, bajo la órbita del régimen de Nicolás Maduro, sin acceso a un debido proceso ni comunicación fluida con su familia.
Su liberación se concretó tras gestiones internacionales en las que participó la Asociación del Fútbol Argentino, en un contexto de presión diplomática sobre el gobierno venezolano. A su regreso al país, el efectivo fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno, quienes lo acompañaron también en su primera aparición pública en el Edificio Centinela.
Desde el Gobierno señalaron que se buscó respetar los tiempos personales del gendarme tras su liberación, priorizando su recuperación y el reencuentro con su familia antes de avanzar con una audiencia formal con el Presidente. En las semanas posteriores, Gallo mantuvo encuentros con distintos dirigentes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich, y regresó a su provincia natal, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil.
En ese marco, el gendarme reiteró su pedido de “no olvidar” a los presos políticos que continúan detenidos en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani. La reunión de este miércoles en Casa Rosada se da en ese contexto y representa un gesto político del Ejecutivo tras un caso que tuvo repercusión internacional y puso el foco en denuncias por violaciones a los derechos humanos.
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