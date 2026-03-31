Citan a declarar al financista de la AFA, Ariel Vallejo

El empresario deberá declarar ante el juez Luis Armella, en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas y su relación con clubes de fùtbol
El financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, fue citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada al fútbol argentino.
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, quien encabeza una causa que analiza movimientos financieros considerados sospechosos y que podrían integrar una asociación ilícita, informaron fuentes judiciales
El rol de Sur Finanzas
La investigación pone el foco en la operatoria de Sur Finanzas, una firma que habría tenido vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con distintos clubes.
Según fuentes judiciales, la financiera habría canalizado fondos mediante mecanismos que ahora están bajo análisis. En ese contexto, se busca determinar si existió una estructura destinada a blanquear dinero a través de estas operaciones.
Antes de esta citación, la Justicia ya había ordenado allanamientos tanto en oficinas de la financiera como en clubes y propiedades de personas relacionadas con las maniobras investigadas.
Además, se dispuso la inhibición de bienes de los implicados y se amplió la convocatoria a otros integrantes de la empresa.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que advirtió sobre el uso de empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad económica para justificar movimientos millonarios.
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