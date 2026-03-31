Citan a declarar al financista de la AFA, Ariel Vallejo

Según fuentes judiciales, la financiera habría canalizado fondos mediante mecanismos que ahora están bajo análisis. En ese contexto, se busca determinar si existió una estructura destinada a blanquear dinero a través de estas operaciones.

Antes de esta citación, la Justicia ya había ordenado allanamientos tanto en oficinas de la financiera como en clubes y propiedades de personas relacionadas con las maniobras investigadas.

ariel-vallejo-dueno-de-sur-finanzas-declaro-ante-el-diario-la-nacion-no-soy-juan-pablo-ii-pero-tampoco-soy-pablo-escobar-foto-instagramariel-vallejo-2NZSZGFZGZD6HDO77KVGWB6WEE Será la primera vez que Vallejo declare en este expediente.

Además, se dispuso la inhibición de bienes de los implicados y se amplió la convocatoria a otros integrantes de la empresa.

La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que advirtió sobre el uso de empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad económica para justificar movimientos millonarios.