La insólita promesa de un candidato en Paraguay: moteles gratis durante 24 horas si gana

Horacio Fernández, candidato a intendente de Itauguá, aseguró que abrirá sin costo los cuatro moteles de su familia si gana por más de 10.000 votos.
El candidato colorado a la intendencia de Itauguá, Paraguay, Horacio Fernández, realizó una particular promesa de campaña: si consigue ganar las elecciones municipales por una diferencia superior a los 10.000 votos, abrirá gratuitamente durante 24 horas los cuatro moteles de su familia para que los habitantes de la ciudad festejen.
El anuncio fue realizado durante un acto político por los 139 años del Partido Colorado y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde el discurso llamó la atención por el tipo de beneficio ofrecido y por la condición establecida para acceder a él.
“Si ganamos por más de 10.000 votos de diferencia, ya está hablado con mi mamá y mi papá, vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles Espacio Class para que el pueblo itaugueño vaya a festejar como corresponde”, afirmó Fernández ante sus seguidores.
La propuesta contempla que los establecimientos permanezcan abiertos de manera gratuita durante 24 horas únicamente si el candidato logra superar los 10.000 votos de diferencia en las elecciones previstas para el 4 de octubre.
La iniciativa incluso sumó una segunda propuesta dentro del propio equipo de campaña. Los candidatos a concejales Margarita Cáceres y Emilio Roa plantearon extender el beneficio a 48 horas si la diferencia entre Fernández y su principal competidor supera los 15.000 votos.
El anuncio fue difundido posteriormente en redes sociales y rápidamente obtuvo repercusión. La propuesta se destacó por vincular de manera explícita una celebración electoral con establecimientos comerciales pertenecientes a la familia del propio candidato.
Fernández ya ocupó anteriormente la intendencia de Itauguá. En esta oportunidad volvió a competir por el cargo después de haber renunciado a la función pública para presentarse nuevamente en las elecciones municipales.
Su lista está integrada por 12 candidatos a concejales. Entre ellos se encuentran Margarita Cáceres, Emilio Roa, Patricia Isasi, Florentina Zorrilla, Víctor Sánchez, Fabio Agüero, Coco Martínez, Antonio Morínigo, Nicolás Álvarez, Gerardo Acosta, Chono Chávez y Marcos Cubilla.
El vínculo del dirigente con los moteles tampoco es reciente. En 2020, cuando se desempeñaba como concejal de Itauguá, figuraba como propietario del motel Crucero del Amor, ubicado en San Lorenzo. Posteriormente, su familia incorporó los cuatro establecimientos que actualmente Fernández menciona en su propuesta de campaña.
El candidato sostuvo que busca generar una diferencia política en Itauguá después de 15 años de “llanura”. Tras su renuncia a la intendencia para competir nuevamente, Gustavo Yegros Vera quedó a cargo de manera interina.
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