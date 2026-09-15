La insólita promesa de un candidato en Paraguay: moteles gratis durante 24 horas si gana

La iniciativa incluso sumó una segunda propuesta dentro del propio equipo de campaña. Los candidatos a concejales Margarita Cáceres y Emilio Roa plantearon extender el beneficio a 48 horas si la diferencia entre Fernández y su principal competidor supera los 15.000 votos.

Fernández ya fue intendente de Itauguá y ahora busca regresar al cargo.

El anuncio fue difundido posteriormente en redes sociales y rápidamente obtuvo repercusión. La propuesta se destacó por vincular de manera explícita una celebración electoral con establecimientos comerciales pertenecientes a la familia del propio candidato.

Quién es Horacio Fernández

Fernández ya ocupó anteriormente la intendencia de Itauguá. En esta oportunidad volvió a competir por el cargo después de haber renunciado a la función pública para presentarse nuevamente en las elecciones municipales.

Su lista está integrada por 12 candidatos a concejales. Entre ellos se encuentran Margarita Cáceres, Emilio Roa, Patricia Isasi, Florentina Zorrilla, Víctor Sánchez, Fabio Agüero, Coco Martínez, Antonio Morínigo, Nicolás Álvarez, Gerardo Acosta, Chono Chávez y Marcos Cubilla.

El vínculo del dirigente con los moteles tampoco es reciente. En 2020, cuando se desempeñaba como concejal de Itauguá, figuraba como propietario del motel Crucero del Amor, ubicado en San Lorenzo. Posteriormente, su familia incorporó los cuatro establecimientos que actualmente Fernández menciona en su propuesta de campaña.

El candidato sostuvo que busca generar una diferencia política en Itauguá después de 15 años de “llanura”. Tras su renuncia a la intendencia para competir nuevamente, Gustavo Yegros Vera quedó a cargo de manera interina.