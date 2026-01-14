Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse lunar total

Durante aproximadamente 80 minutos, la Luna atravesará por completo la sombra de la Tierra y adoptará tonalidades rojizas, cobrizas y anaranjadas, en un espectáculo visible a simple vista y sin ningún tipo de riesgo para la salud ocular.

Qué es, dónde se verá y cuándo alcanzará su momento máximo

La llamada luna de sangre ocurre cuando la Luna ingresa totalmente en la umbra terrestre. La atmósfera de la Tierra filtra la luz solar: dispersa los tonos azules y deja pasar los rojos y anaranjados, que se proyectan sobre la superficie lunar. Es el mismo efecto que explica los amaneceres y atardeceres rojizos.

El fenómeno será visible en amplias regiones del planeta, pero Argentina tendrá una ubicación privilegiada, ya que podrá observarse en todas sus fases: penumbral, parcial y total, sin interrupciones. Según estimaciones astronómicas, solo el 2% de la población mundial podrá seguir el evento completo de principio a fin.

La fase total se extenderá por alrededor de una hora y veinte minutos, aunque el eclipse completo durará varias horas. El punto máximo será cuando la Luna alcance su color rojo más intenso, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

Cómo observar la luna roja de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, no se necesita protección ocular. Para una mejor experiencia, se recomienda:

Elegir un lugar con cielo despejado

Alejarse de la contaminación lumínica

Buscar espacios abiertos con buena visibilidad

Espacios lejos de los centros urbanos como lo es la Capital Federal o alrededores llegan a ser lo mejores, por su poca contaminación lumínica y espacios libres para una mayor visibilidad del cielo.

Consejos para fotografiar el eclipse