Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse lunar total

Entre el 2 y el 4 de marzo de 2026, un eclipse lunar total teñirá de rojo la Luna y podrá verse en todo el país, sin riesgos y a simple vista.

Uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del calendario 2026 está a punto de ocurrir y Argentina será uno de los mejores lugares del mundo para observarlo. Entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo, se producirá un eclipse lunar total, conocido popularmente como luna roja o luna de sangre.

Durante aproximadamente 80 minutos, la Luna atravesará por completo la sombra de la Tierra y adoptará tonalidades rojizas, cobrizas y anaranjadas, en un espectáculo visible a simple vista y sin ningún tipo de riesgo para la salud ocular.

Qué es, dónde se verá y cuándo alcanzará su momento máximo

La llamada luna de sangre ocurre cuando la Luna ingresa totalmente en la umbra terrestre. La atmósfera de la Tierra filtra la luz solar: dispersa los tonos azules y deja pasar los rojos y anaranjados, que se proyectan sobre la superficie lunar. Es el mismo efecto que explica los amaneceres y atardeceres rojizos.

El fenómeno será visible en amplias regiones del planeta, pero Argentina tendrá una ubicación privilegiada, ya que podrá observarse en todas sus fases: penumbral, parcial y total, sin interrupciones. Según estimaciones astronómicas, solo el 2% de la población mundial podrá seguir el evento completo de principio a fin.

La fase total se extenderá por alrededor de una hora y veinte minutos, aunque el eclipse completo durará varias horas. El punto máximo será cuando la Luna alcance su color rojo más intenso, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

Cómo observar la luna roja de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, no se necesita protección ocular. Para una mejor experiencia, se recomienda:

  • Elegir un lugar con cielo despejado

  • Alejarse de la contaminación lumínica

  • Buscar espacios abiertos con buena visibilidad

Espacios lejos de los centros urbanos como lo es la Capital Federal o alrededores llegan a ser lo mejores, por su poca contaminación lumínica y espacios libres para una mayor visibilidad del cielo.

Consejos para fotografiar el eclipse

  • Activar el modo nocturno

  • Usar trípode

  • Ajustar enfoque manual si es posible

  • Reducir brillo y exposición para resaltar el color lunar

