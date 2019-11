El fallido tratamiento de la Ordenanza Fiscal Impositiva de 2020 en Lanús, produjo un atraso en el organigrama del Concejo Deliberante en cuanto a la convocatoria a la sesión de Concejales y Mayores Contribuyentes y para aprobar el Presupuesto, por lo que este vienes no habrá reuniones. Todo quedó picando al no haber dado quorum la oposición pese a que las reuniones preliminares con el oficialismo municipal no daban cuenta de algún conflicto.