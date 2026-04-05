Mar del Plata: una protesta de vecinos colapsó la Ruta 2 y complicó la salida de los turistas

La protesta de vecinos en la intersección de la Ruta 2 y Dachary

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El impacto del corte se sintió con fuerza en plena salida de la ciudad, con largas filas de vehículos y demoras prolongadas para quienes intentaban retomar sus destinos. “Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2”, fue una de las consignas más repetidas durante la jornada, que volvió a poner el foco en la falta de respuestas oficiales.