Mar del Plata: una protesta de vecinos colapsó la Ruta 2 y complicó la salida de los turistas

Un reclamo por mayor seguridad vial generó demoras masivas en pleno recambio turístico y afectó a miles de viajeros que regresaban este domingo
La protesta de vecinos en la intersección de la Ruta 2 y Dachary provocó este domingo un fuerte colapso en la salida de Mar del Plata y complicó el regreso de miles de turistas. La manifestación se desarrolló durante la tarde y generó extensas demoras en uno de los principales accesos hacia la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada de recambio turístico tras el fin de semana largo.
El reclamo surgió a raíz de un siniestro vial reciente que terminó con la muerte de un peatón en la zona. Los vecinos se concentraron entre las 16.30 y las 18, en continuidad con la movilización iniciada el sábado, para exigir medidas urgentes ante lo que describen como un tramo peligroso y con condiciones deficientes para la circulación diaria.
Durante la protesta, denunciaron la falta de iluminación, señalización insuficiente y el incumplimiento de las velocidades máximas por parte de los conductores. También advirtieron que se trata de un sector con características urbanas, donde es habitual la presencia de peatones y ciclistas, lo que incrementa el riesgo de nuevos accidentes.
El impacto del corte se sintió con fuerza en plena salida de la ciudad, con largas filas de vehículos y demoras prolongadas para quienes intentaban retomar sus destinos. “Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2”, fue una de las consignas más repetidas durante la jornada, que volvió a poner el foco en la falta de respuestas oficiales.
comentar