Récord histórico de juicios laborales contra las ART pese a la fuerte caída de accidentes

Según explicó Gonzalo Dabini, abogado especialista en litigiosidad laboral, este fenómeno se explica por el incumplimiento de la Ley 27.348, sancionada en 2017, por parte del propio Poder Judicial.

accidente-laboral-artjpg La alta litigiosidad genera incertidumbre y desalienta la contratación de trabajadores, especialmente en las PyMEs.

Litigiosidad récord y comparación internacional

“Nunca en la historia hubo tantos juicios por riesgos del trabajo. Es una paradoja, porque los accidentes y las muertes se derrumbaron”, afirmó Dabini en declaraciones a la señal DNEWS.

El especialista advirtió que la Argentina presenta un nivel de litigiosidad 15 veces superior al de España y 21 veces mayor que el de Chile, una situación que genera “enorme incertidumbre” y desalienta la contratación de personal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

La normativa, promulgada en febrero de 2017 y a la que adhirieron 18 provincias, establece que toda demanda debe pasar primero por una comisión médica jurisdiccional, encargada de determinar de manera profesional la enfermedad o contingencia laboral y el grado de incapacidad del trabajador.

Sin embargo, Dabini sostuvo que esta instancia no se cumple en forma completa, ya que en muchos casos siguen interviniendo peritos que cobran honorarios atados al resultado del juicio.

“Cuanto mayor es la incapacidad que se fija, más alta es la sentencia y mayor el porcentaje que cobra el perito”, explicó el abogado del estudio Bulló Abogados.

En promedio, cada juicio laboral por accidente de trabajo ronda los 27 millones de pesos, por lo que, si las casi 132.000 demandas iniciadas en 2025 llegaran a sentencia, el monto total superaría los 3,5 billones de pesos, equivalentes a unos 2.500 millones de dólares.

Dabini aclaró que el trabajador no percibe la totalidad del monto fijado en la sentencia, ya que del total deben descontarse honorarios de abogados, peritos y la tasa de justicia. Además, precisó que el stock total de juicios por ART en el país asciende actualmente a unos 300.000 expedientes, una cifra que sigue en aumento pese a la mejora en los indicadores de seguridad laboral.