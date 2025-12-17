Alerta por estafas: denuncian 20 mil fraudes diarios y al menos 30 homicidios en 2025

El informe fue elaborado por la ONG Defendamos Buenos Aires, con la colaboración de Defendamos la República Argentina, y se basa en causas judiciales tramitadas en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintas provincias del país.

De acuerdo con el relevamiento, las bandas delictivas operan principalmente a través de redes sociales e internet, con maniobras cada vez más sofisticadas que apuntan a distintos grupos etarios y perfiles económicos.

Las estafas online no dejan de crecer y encuentran un terreno fértil en fechas de alto consumo como Navidad y Año Nuevo, cuando aumentan las compras y transferencias de dinero.“El abanico de víctimas es enorme: desde jóvenes que buscan zapatillas o celulares a buen precio, hasta personas mayores que intentan proteger sus ahorros”, explicó el abogado y especialista en Seguridad Pública Javier Miglino.

Uno de los métodos más recientes detectados es el envío de correos electrónicos falsos que simulan notificaciones judiciales. Los mensajes aparentan provenir de un inexistente “Instituto Federal de Justicia”.

“El correo alerta sobre una notificación pendiente e incluye un enlace que no funciona. Cuando la persona responde, los delincuentes obtienen datos personales y acceden a cuentas bancarias”, detalló Miglino.

Casos graves vinculados a estafas

El informe también da cuenta de hechos violentos asociados a estafas digitales. Semanas atrás, un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue asesinado durante un robo en José León Suárez, cuando acompañaba a su hermano a concretar la compra de un vehículo pactada a través de Marketplace.

Los delincuentes utilizan las redes sociales para concretar distintas estafas. Los delincuentes utilizan las redes sociales para concretar distintas estafas, como puede ser a través de Marketplace.

Ropa y marcas falsas

También se registraron estafas comerciales presenciales. En Lomas de Zamora, un local ofrecía supuestas prendas de la marca Zara utilizando imágenes oficiales, pese a que la firma ya no opera en el país.

Varias compradoras abonaron sumas elevadas y nunca recibieron la mercadería.

Zapatillas truchas y precios irresistibles

Una situación similar ocurrió en San Martín, donde un comercio ofrecía zapatillas de marcas reconocidas a precios muy por debajo del mercado. Tras el pago, los clientes descubrieron que se trataba de una maniobra fraudulenta.

“Una vez consumada la estafa, recuperar el dinero es extremadamente difícil. Por eso insistimos en la prevención y en extremar cuidados, especialmente en esta época del año”, concluyó Miglino.