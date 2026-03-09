Liberan molinetes en la estación Congreso de la Línea D

Así lo indicó en un escrito Claudio Dellecarbonara, secretario de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados): “Esta medida es continuidad de la campaña por la reincorporación de Araceli Pintos, parte integral de las acciones del 8M y continuidad de la exigencia de la reincorporación de Araceli Pintos”.

En el mismo escrito, añadió que Pintos fue “despedida de forma ilegal y discriminatoria luego de denunciar acoso sexual sufrido de parte de un policía de la Ciudad".

Por su parte, Emova informó que este tipo de acciones que viene realizando el gremio responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada, tras su período de prueba, por reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación.

subtes_liberan-molinetesjpg La trabajadora despedida en diciembre de 2025.

Desde el sindicato, además, explicaron que la medida forma parte de una jornada de acciones vinculadas al 8M, el Día Internacional de la Mujer, y también del plan de lucha que mantiene con Emova, la empresa concesionaria que opera la red de subte y premetro en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la versión de los metrodelegados, Pintos fue despedida después de denunciar haber sufrido acoso sexual por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad durante su horario de trabajo.

El sindicato afirma que la empresa primero trasladó a la trabajadora a otra estación y luego a la Línea C. Posteriormente, según su denuncia, habría existido presión para que desistiera de la denuncia.

DZRHHTA775DGVASG6BUL64LDDQ La acción sindical apunta a que la empresa Emova revierta el despido de la trabajadora.

Finalmente, la empresa comunicó el despido en diciembre de 2025, decisión que el gremio calificó como “persecutoria, ilegal y discriminatoria”.

El sindicato también sostiene que el efectivo policial denunciado continúa trabajando en el ámbito del subte.

Desde la AGTSyP señalaron que continuarán con medidas de protesta hasta que Emova revierta el despido. El objetivo central, según indicaron, es que la trabajadora sea reincorporada a su puesto.