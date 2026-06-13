España: Murió un argentino en el incendio de un edificio en Mallorca

Sin embargo, el fuego se propagó rápidamente hacia otros sectores del inmueble y alcanzó los pisos superiores, complicando la evacuación de los residentes. Los bomberos lograron controlar el incendio cerca de dos horas después de iniciado.

Como consecuencia del siniestro, más de una docena de personas debieron ser evacuadas de urgencia. Además, nueve vecinos fueron trasladados a distintos centros de salud por inhalación de humo y cuatro de ellos permanecen internados en observación.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el origen del fuego. Una de las hipótesis bajo análisis señala una posible falla en la heladera del departamento donde comenzó el incendio, aunque todavía no se estableció si se trató de un desperfecto del electrodoméstico o de una sobrecarga eléctrica.

El incendio también afectó a una veintena de vecinos del complejo residencial. Ante esta situación, los servicios sociales y el área de Turismo de Calvià trabajan en la asistencia y reubicación de los damnificados, mientras que el Ayuntamiento decretó dos días de luto oficial por la tragedia.