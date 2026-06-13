España: Murió un argentino en el incendio de un edificio en Mallorca

La víctima, falleció junto a una mujer británica al intentar escapar de las llamas en un complejo residencial de Magaluf. La principal hipótesis apunta a una intoxicación por humo.
Un argentino de 58 años murió durante el incendio de un edificio de departamentos en Magaluf, uno de los principales centros turísticos de la isla española de Mallorca. En el mismo episodio también falleció una mujer británica de 68 años. Ambos fueron encontrados en una zona común del inmueble mientras intentaban escapar del fuego.
Según informó la Guardia Civil, la principal hipótesis indica que las dos víctimas murieron intoxicadas por la densa humareda generada por el incendio. Las autoridades avanzan con las tareas de identificación formal mediante huellas dactilares, análisis de ADN y la colaboración de familiares.
El argentino trabajaba como socorrista en un hotel de la zona y fue hallado sin vida en los pasillos de la novena planta del edificio Trianon II, ubicado sobre la calle Martín Ros García. La mujer británica residía en otro departamento del mismo complejo.
El siniestro se desató alrededor de las 5 de la madrugada en un departamento situado en la tercera planta del edificio residencial, ubicado en la zona de Torrenova, dentro del municipio de Calvià. De acuerdo con la investigación preliminar, algunos vecinos intentaron controlar las llamas por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.
Sin embargo, el fuego se propagó rápidamente hacia otros sectores del inmueble y alcanzó los pisos superiores, complicando la evacuación de los residentes. Los bomberos lograron controlar el incendio cerca de dos horas después de iniciado.
Como consecuencia del siniestro, más de una docena de personas debieron ser evacuadas de urgencia. Además, nueve vecinos fueron trasladados a distintos centros de salud por inhalación de humo y cuatro de ellos permanecen internados en observación.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el origen del fuego. Una de las hipótesis bajo análisis señala una posible falla en la heladera del departamento donde comenzó el incendio, aunque todavía no se estableció si se trató de un desperfecto del electrodoméstico o de una sobrecarga eléctrica.
El incendio también afectó a una veintena de vecinos del complejo residencial. Ante esta situación, los servicios sociales y el área de Turismo de Calvià trabajan en la asistencia y reubicación de los damnificados, mientras que el Ayuntamiento decretó dos días de luto oficial por la tragedia.
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