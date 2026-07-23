Llegó el nuevo nuncio apostólico y toma fuerza la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, impulsa los preparativos para una eventual gira del Pontífice, que podría concretarse en noviembre.
La llegada del nuevo nuncio apostólico a la Argentina reactivó las expectativas por la primera visita del papa León XIV al país. El arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, designado por el Vaticano como representante diplomático de la Santa Sede, ya se encuentra en Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales ante el presidente Javier Milei.
Banach fue recibido en el aeropuerto de Ezeiza por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.
Su acreditación formal ante el Gobierno marcará el inicio de una nueva etapa en la relación entre la Casa Rosada y el Vaticano, con un objetivo central: avanzar en la organización de una eventual gira de León XIV por Sudamérica que incluiría a la Argentina.
Aunque el Vaticano todavía no confirmó oficialmente el viaje, distintas fuentes eclesiásticas ubican la posible visita durante la segunda semana de noviembre. El recorrido también incluiría Uruguay y Perú.
Dentro de la Iglesia ya comenzaron los trabajos preliminares mediante tres comisiones que analizan la organización pastoral, la logística y el financiamiento de una eventual gira papal.
Entre las actividades que se evalúan figuran un encuentro institucional con Milei, una misa multitudinaria sobre la avenida 9 de Julio, una celebración en la Basílica de Luján y una visita a Córdoba, aunque ninguna de estas escalas fue confirmada.
Nacido en Worcester, Estados Unidos, Banach tiene 63 años y hasta ahora se desempeñó como nuncio apostólico en Hungría, donde participó de la organización de la visita del papa Francisco en 2023.
Fue ordenado sacerdote en 1988, es doctor en Derecho Canónico y forma parte del servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994. A lo largo de su carrera cumplió funciones en Bolivia, Nigeria y en la Secretaría de Estado del Vaticano, además de representar a la Santa Sede ante organismos internacionales como el OIEA, la OSCE y la ONUDI.
La Nunciatura Apostólica en la Argentina permanecía vacante desde enero, cuando el anterior representante, Miroslaw Adamczyk, fue trasladado a Albania.
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