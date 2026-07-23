Llegó el nuevo nuncio apostólico y toma fuerza la visita del papa León XIV a la Argentina

Dentro de la Iglesia ya comenzaron los trabajos preliminares mediante tres comisiones que analizan la organización pastoral, la logística y el financiamiento de una eventual gira papal.

Entre las actividades que se evalúan figuran un encuentro institucional con Milei, una misa multitudinaria sobre la avenida 9 de Julio, una celebración en la Basílica de Luján y una visita a Córdoba, aunque ninguna de estas escalas fue confirmada.

Quién es Michael Wallace Banach

Nacido en Worcester, Estados Unidos, Banach tiene 63 años y hasta ahora se desempeñó como nuncio apostólico en Hungría, donde participó de la organización de la visita del papa Francisco en 2023.

Fue ordenado sacerdote en 1988, es doctor en Derecho Canónico y forma parte del servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994. A lo largo de su carrera cumplió funciones en Bolivia, Nigeria y en la Secretaría de Estado del Vaticano, además de representar a la Santa Sede ante organismos internacionales como el OIEA, la OSCE y la ONUDI.

La Nunciatura Apostólica en la Argentina permanecía vacante desde enero, cuando el anterior representante, Miroslaw Adamczyk, fue trasladado a Albania.