Londres: una influencer fue atropellada por una rival tras una pelea a la salida de un boliche

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La Policía Metropolitana de Londres informó que detuvo en el lugar a una mujer de 29 años, sospechada de intento de asesinato, lesiones graves, conducción temeraria y manejar bajo los efectos del alcohol.

Además de la influencer, un hombre de 50 años resultó gravemente herido y una mujer de 30 sufrió lesiones leves.

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En redes sociales circularon versiones sobre la muerte de la joven, aunque hasta el momento esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.