Londres: una influencer fue atropellada por una rival tras una pelea a la salida de un boliche

Una joven creadora de contenido fue embestida por un auto tras una pelea en la madrugada. La Policía detuvo a una mujer por intento de asesinato y conducción bajo alcohol.
Una influencer fue atropellada por un automóvil a la salida de una discoteca en Londres durante la madrugada del domingo, en un hecho que quedó registrado en video y derivó en la detención de una mujer acusada de intento de asesinato.
La víctima, identificada como Klaudia Zakrzewska, conocida en redes como “Klaudiaglam”, fue embestida por un coche negro que avanzó contra un grupo de personas tras una pelea. Las imágenes muestran el momento en que la joven cae y queda atrapada debajo del vehículo, mientras quienes estaban en el lugar intentan asistirla.
El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada, luego de una trifulca a la salida del local nocturno al que la influencer había asistido con amigos y en el video también se observa cómo un hombre que manipulaba un scooter eléctrico es lanzado a un costado por el impacto.
Testigos corrieron a ayudar a las víctimas mientras el vehículo se detenía metros más adelante.
La Policía Metropolitana de Londres informó que detuvo en el lugar a una mujer de 29 años, sospechada de intento de asesinato, lesiones graves, conducción temeraria y manejar bajo los efectos del alcohol.
Además de la influencer, un hombre de 50 años resultó gravemente herido y una mujer de 30 sufrió lesiones leves.
En redes sociales circularon versiones sobre la muerte de la joven, aunque hasta el momento esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.
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