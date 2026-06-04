Solo el 5% de los argentinos considera a la educación como el principal problema del país

El informe también revela diferencias según distintos grupos sociales. Mientras que el 7% de las mujeres menciona a la educación como el principal problema nacional, entre los hombres la cifra es del 6%. Además, la preocupación aumenta entre los sectores de mayores ingresos, donde alcanza el 8%, mientras que en los niveles socioeconómicos más bajos desciende al 6%.

Por edad, los jóvenes y adultos jóvenes son quienes muestran una mayor sensibilidad frente a la situación educativa. Entre las personas de 26 a 40 años, el 7% considera que la educación es el problema más importante del país, mientras que entre los mayores de 61 años el porcentaje cae al 4%.

Otro dato destacado del trabajo es la baja valoración que reciben las políticas educativas. Entre 2018 y 2026, la satisfacción ciudadana con la gestión educativa nacional se mantuvo mayormente entre el 20% y el 35%. El nivel más alto se registró entre 2019 y principios de 2020, cuando se acercó al 45%, aunque posteriormente volvió a descender.

Actualmente, la aprobación ronda el 28%, ubicando a la política educativa entre las áreas con peor evaluación por parte de la ciudadanía. Incluso, solo las políticas de salud e infraestructura presentan niveles de satisfacción más bajos.

Los especialistas que participaron del informe coinciden en que la educación sigue siendo considerada una herramienta fundamental para el desarrollo y la movilidad social, pero advierten que las urgencias económicas y sociales han desplazado el tema de las prioridades de la agenda pública.