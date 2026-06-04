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Shell cambia de dueños en Argentina: una empresa suiza se quedó con los activos

Mercuria Energy Group, una de las mayores traders de energía del mundo y socia en el país de José Luis Manzano, confirmó hoy la compra del 100% de los activos que Raízen opera en el país bajo esa marca.

Una empresa suiza adquirió los activos de la Raizen Argentina, dueña de 894 estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud por U$S1.420 millones.

Se trata de Mercuria Energy Group que en la Argentina es socia del empresario José Luis Manzano. La firma adquiriente aseguró que mantendrá la continuidad de los empleados y los proveedores con los que hasta la fecha operaba Raizen.

"Esta adquisición refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia ya establecida de la compañía en América Latina", señaló la firma en un comunicado.

La venta incluye la opción de seguir utilizando la marca y la imagen de Shell con lo cual para los consumidores no habrá ningún cambio.

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La empresa dijo: "Considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión".

“Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión de largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”, dijo Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria.

La operación fue anunciada de manera simultánea por Raízen ante la Bolsa de San Pablo y por Mercuria desde su sede en Ginebra. La brasileña necesitaba liquidez para reestructurar una deuda de US$13.240 millones —solo superada en el historial reciente de Brasil por la de la antigua Odebrecht— y tiene urgencia: sus acciones en San Pablo se derrumbaron 70% en 2025. El año pasado ya había vendido sus activos en Paraguay; esta vez el movimiento es de otra escala.

En la Argentina, Mercuria tiene historia. Ingresó al país en 2009 bajo el nombre El Trébol y luego se fusionó con Andes Energía —el vehículo del empresario José Luis Manzano— para dar origen a Phoenix Global Resources, la petrolera que fue la primera en producir petróleo no convencional en Río Negro. Sus actividades en América Latina abarcan desde México y Panamá hasta la Argentina, donde ya opera activos logísticos además de su participación en Phoenix.

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