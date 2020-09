Los empleados de bares porteños piden apertura total

La imagen se repite en muchos bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y otras metrópolis del país: sillas dadas vueltas, locales fantasmas y mozos que esperan a clientes que nunca van a llegar.

Esta situación empujó a muchos establecimientos a cerrar sus puertas durante la pandemia, incluido el clásico Pippo, ubicado en Montevideo y Sarmiento, y los gastronómicos temen que los cierres se pronuncien si no se revierten pronto las condiciones laborales.

Desde el sector, que ha sido uno de los más castigados por la crisis económica que se pronunció con la pandemia coronavirus, consideran que hay una sola manera de empezar a revertir esta crisis: volver a trabajar con normalidad y recibir una ayuda del Estado.

La "protesta pacífica"

Por este motivo, a lo largo de toda la jornada del martes, empleados de bares y restaurantes porteños se concentraron frente a donde justamente estaba Pippo y donde todavía resiste Chiquilín, entre otros establecimientos.

En lo que denominaron “protesta pacífica”, el personal compartió con sus clientes un café con medialunas para relatarles la delicada situación que atraviesan.

"La actividad del sector hotelero y gastronómico se ve severamente impactada por la pandemia. Vamos a realizar una jornada en cada establecimiento, en forma pacífica con las medidas de protección, distanciamiento y tapabocas. ¿Por qué? ¡Porque necesitamos trabajar!", explicaron desde Organización de Gastronómicos (UTHGRA).

En ese sentido, el secretario de la organización, Humberto Ballhorst, describió un panorama desalentador: "Tenemos 2.500 establecimientos cerrados, de los cuales la mitad no abren más, cerraron definitivamente. La pequeña apertura no ayuda, porque el 65% de los bares, confiterías y restaurantes no tiene lugar a aire libre para poner mesas. En las veredas del microcentro o de Recoleta no hay mucho espacio para hacerlo. Entonces, no pueden abrir".

Los mozos y el resto de los empleados dejaron claro este pedido en las veredas porteñas donde solo pueden recibir a un puñado de clientes: “Apertura de los establecimientos ya”.

Las postales que dejó el reclamo

El sindicato, a través de las redes sociales, difundió fotos de trabajadores de distintos hoteles, bares, cafeterías y restaurantes posando con barbijos y carteles en las fachadas de sus respectivos locales con la leyenda "Yo doy presente".

Esta protesta es la segunda que realizó la UTHGRA desde que se inició la pandemia luego de una marcha a Plaza de Mayo y fue convocada la semana pasada en una cumbre virtual del sindicato que comanda Luis Barrionuevo.

El gremio señaló que en estos seis meses de parate la única ayuda que recibió el sector fue el ATP para pagar salarios, pero planteó que "eso no alcanza para sostener las fuentes laborales", como tampoco las recientes habilitaciones en la Ciudad para al menos poder colocar mesas en las veredas.

El sindicato pretende que las autoridades nacionales y de cada provincia aprueben un protocolo que presentaron meses atrás para habilitar los salones de los locales de comidas, mientras que en la Ciudad se está evaluando avanzar con los permisos para abrir terrazas y patios luego de que el Gobierno nacional bloqueara esa posibilidad con un decreto.

