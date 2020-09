Los principales bancos siguen sin venderles dólares a sus clientes

A casi una semana de la medida del BCRA, los principales bancos que operan en el país siguen sin venderles dólares a sus clientes, aduciendo que se están adecuando a las nuevas normativas impuestas por la autoridad monetaria argentina.

Del lado de los bancos, argumentan que no pueden reiniciar la venta de dólares hasta no cruzar datos con la ANSES para saber quienes están habilitados para comprar y quienes no.

Porque, según las nuevas normativas, ya no podrán usar el cupo de US$ 200 mensuales las personas que cobran planes sociales, las que tienen préstamos hipotecarios o prendarios cuyas cuotas hayan sido congeladas y las que hayan entrado a la refinanciación automática de los saldos impagos de las tarjetas de crédito.