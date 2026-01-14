Tragedia en Pinamar: piden dadores de sangre para Bastián, mientras su parte médico indica evolución estable

A través de las redes, difundieron un comunicado solicitando que quienes puedan donar se acerquen al Hospital de Pinamar desde este miércoles a las 7 de la mañana. Señalaron que se necesitan dadores de cualquier grupo y factor sanguíneo.

“Necesitamos dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Si estás en Pinamar, llamamos a la solidaridad. Bastián, de 8 años, mi nieto, está luchando por su vida!!”, publicó Bettiana, la abuela del niño, en redes sociales.

Macarena, madre de Bastián, viajó de urgencia a Pinamar tras enterarse del accidente. “Seguimos orando por vos, hijo. Vamos Pochi que de acá nos tenemos que ir juntos. Te amo hijo, sos mi vida entera”, escribió en las últimas horas.

Este miércoles, Bettiana confirmó que “mucha gente se acercó a donar sangre” y pidió además una cadena de oración por la recuperación del menor. Sobre su estado, indicó: “Anoche salió un médico a hablar con nosotros. Nos dijo que Bastián tenía algunas cosas positivas y algunas cosas que seguían iguales, que seguía con fiebre, que teníamos que seguir esperando, rezando y viendo minuto a minuto la evolución, que hasta el momento el estado es crítico y reservado”.

macarena-mama-bastian-pinamar La familia pide dadores de sangre de cualquier grupo y factor para colaborar con la recuperación del menor.

Último parte médico:

Según el Hospital Municipal de Pinamar, Bastián presenta una “evolución clínica estable” luego de ser operado dos veces por hemorragia intraabdominal, rotura hepática y compromiso de grandes vasos. Permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, bajo soporte con inotrópicos para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica. No ha requerido transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento.

Por el momento, no puede ser trasladado a un hospital de mayor complejidad debido a su estado crítico. “Hay que esperar que él esté estable. Confiamos muchísimo en Dios, no dejamos de rezar un segundo. Estamos haciendo una campaña de oración, enviándole luz, energía y pensamientos positivos para él”, agregó la abuela.

Varios vecinos y familiares ya se acercaron al hospital a donar. “Vine de Buenos Aires directamente acá. Llegué hace una hora y vine con mis hijos, vamos a donar los tres. Son criaturas muy chiquitas, uno es padre y no quisiera estar en el lugar de ellos. Son momentos difíciles y hay que apoyar, aunque no los conozcamos”, contó Sergio, un vecino de Moreno.