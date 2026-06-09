Maltrato Animal: mataron a una nutria en Bahía Blanca, se filmaron y fueron denunciados

Dos jóvenes de 18 años quedaron bajo investigación tras viralizarse un video en el que atacan hasta la muerte al animal. El municipio se presentó como particular damnificado.
Un brutal caso de maltrato animal causó conmoción en Bahía Blanca luego de que se difundiera un video en el que dos jóvenes de 18 años atacan a golpes a una nutria hasta provocarle la muerte. Las imágenes fueron registradas por uno de los involucrados y rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Los acusados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, oriundos de Coronel Suárez. Según se observa en la grabación, uno de ellos golpeó reiteradamente al animal mientras el otro filmaba toda la secuencia con su teléfono celular.
El ejemplar era un coipo, especie conocida popularmente como nutria, y ya había sido buscado días antes por personal de Zoonosis con el objetivo de rescatarlo. Durante el video también se escuchan comentarios burlones sobre el animal mientras ocurre la agresión.
La denuncia fue presentada por la Fundación Grupo Alianza Animal, que reunió información sobre el caso y la puso a disposición de la Justicia. Tras la viralización de las imágenes, ambos jóvenes cerraron sus cuentas en redes sociales.
Además, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado para acompañar el avance de la causa. La investigación continúa bajo la órbita judicial y busca determinar las responsabilidades de los involucrados.
comentar