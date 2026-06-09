Maltrato Animal: mataron a una nutria en Bahía Blanca, se filmaron y fueron denunciados

La denuncia fue presentada por la Fundación Grupo Alianza Animal, que reunió información sobre el caso y la puso a disposición de la Justicia. Tras la viralización de las imágenes, ambos jóvenes cerraron sus cuentas en redes sociales.

Además, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado para acompañar el avance de la causa. La investigación continúa bajo la órbita judicial y busca determinar las responsabilidades de los involucrados.