General |

Maltrato Animal: mataron a una nutria en Bahía Blanca, se filmaron y fueron denunciados

Dos jóvenes de 18 años quedaron bajo investigación tras viralizarse un video en el que atacan hasta la muerte al animal. El municipio se presentó como particular damnificado.

Un brutal caso de maltrato animal causó conmoción en Bahía Blanca luego de que se difundiera un video en el que dos jóvenes de 18 años atacan a golpes a una nutria hasta provocarle la muerte. Las imágenes fueron registradas por uno de los involucrados y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Repudiable caso de maltrato animal en Bahía Blanca mataron a pat

El ejemplar era un coipo, especie conocida popularmente como nutria, y ya había sido buscado días antes por personal de Zoonosis con el objetivo de rescatarlo. Durante el video también se escuchan comentarios burlones sobre el animal mientras ocurre la agresión.

La denuncia fue presentada por la Fundación Grupo Alianza Animal, que reunió información sobre el caso y la puso a disposición de la Justicia. Tras la viralización de las imágenes, ambos jóvenes cerraron sus cuentas en redes sociales.

Además, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado para acompañar el avance de la causa. La investigación continúa bajo la órbita judicial y busca determinar las responsabilidades de los involucrados.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados