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Mar del Plata: lo empujaron durante una pelea callejera y terminó atropellado

El incidente quedó grabado por testigos y derivó en una investigación judicial para determinar las responsabilidades de los involucrados en la secuencia.

Un hombre resultó atropellado tras ser empujado en medio de una discusión que se habría originado por un incidente de tránsito en la zona de Playa Grande en Mar del Plata. El hecho ocurrió durante la noche sobre la calle Victoria Ocampo y quedó registrado en un video que muestra cómo una pelea entre varias personas terminó con la víctima impactada por un vehículo que circulaba por el lugar.

Según se observa en las imágenes, un grupo de personas discutía junto a dos autos detenidos cuando uno de los involucrados golpeó en el rostro a otro hombre y lo empujó. Como consecuencia, la víctima perdió el equilibrio y cayó hacia atrás justo cuando pasaba un automóvil que no logró evitar el impacto. El cuerpo del hombre golpeó contra el parabrisas antes de caer sobre la calzada.

El momento de la discusión que terminó con un hombre atropellado

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Aunque hasta el momento no se presentó una denuncia formal, la fiscalía de turno, a cargo de Constanza Mandagarán, inició actuaciones para esclarecer lo ocurrido. La investigación buscará reconstruir la secuencia completa mediante testimonios y otras pruebas, con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los participantes en el hecho.

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