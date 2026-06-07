Mar del Plata: lo empujaron durante una pelea callejera y terminó atropellado

Según se observa en las imágenes, un grupo de personas discutía junto a dos autos detenidos cuando uno de los involucrados golpeó en el rostro a otro hombre y lo empujó. Como consecuencia, la víctima perdió el equilibrio y cayó hacia atrás justo cuando pasaba un automóvil que no logró evitar el impacto. El cuerpo del hombre golpeó contra el parabrisas antes de caer sobre la calzada.