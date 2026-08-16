Clima en el AMBA: cielo nublado y probables chaparrones durante este domingo 16 de agosto

Alerta por tormentas, vientos y nevadas: las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Corrientes, Entre Ríos y el este de Santa Fe. Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas, granizo, abundante caída de agua en períodos cortos e intensa actividad eléctrica.

En Catamarca, San Juan, Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy rige una alerta amarilla por vientos fuertes, con velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 120.

El aviso amarillo por nevadas abarca los puntos cordilleranos de San Juan y el área central de Mendoza. En esas regiones pronostican nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 16 de agosto.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

-Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).

-No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujeto a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc).

-No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento).

-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

-Aumentá la distancia con el auto de adelante.

-Evitá transitar por las calles anegadas.

-En caso de anegamiento en tu vivienda, esperá a que baje el agua para realizar el trabajo de limpieza; no manipules ningún artefacto eléctrico que esté enchufado a la red eléctrica; desconectá primero la fuente central de energía (llave interruptor, térmica o disyuntor).

-Revisá los techos de tu vivienda y tratá de asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas u otros). También retirá cualquier objeto exterior a tu vivienda que pueda ser eventualmente impulsado por el viento.

-No saques la basura.

-Cerrá y asegurá ventanas y puertas.

-Mantené a las mascotas en lugares protegidos.

-Colocá todos los productos tóxicos de tu hogar en lugares altos, fuera del alcance del agua.