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Clima en el AMBA: cielo nublado y probables chaparrones durante este domingo 16 de agosto

El mal tiempo continuará hoy en la Ciudad y el Conurbano, donde las temperaturas oscilará entre los 12º y 18ºC. Mirá el pronóstico para el lunes, que será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y el martes.

Este domingo 16 de agosto se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo nublado, probables chaparrones por la tarde y temperaturas que rondarán entre los 12ºC y 18ºC, según el reporte publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los vientos soplarán a una velocidad de entre siete y 12 kilómetros por hora, la humedad se ubicará en el 96% y la visibilidad sería irregular durante la jornada en que se celebrará el Día del Niño 2026.

El lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, las condiciones climáticas continuarán con la misma tendencia: cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas por la noche. Las marcas térmicas irán de los diez a los 14 grados.

En tanto, el martes seguirá el mal tiempo, con una temperatura mínima de nueve grados y una máxima de 12. Además, se esperan lluvias durante toda la jornada.

Alerta por tormentas, vientos y nevadas: las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Corrientes, Entre Ríos y el este de Santa Fe. Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas, granizo, abundante caída de agua en períodos cortos e intensa actividad eléctrica.

En Catamarca, San Juan, Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy rige una alerta amarilla por vientos fuertes, con velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 120.

El aviso amarillo por nevadas abarca los puntos cordilleranos de San Juan y el área central de Mendoza. En esas regiones pronostican nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 16 de agosto.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 16 de agosto.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

-Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).

-No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujeto a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc).

-No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento).

-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

-Aumentá la distancia con el auto de adelante.

-Evitá transitar por las calles anegadas.

-En caso de anegamiento en tu vivienda, esperá a que baje el agua para realizar el trabajo de limpieza; no manipules ningún artefacto eléctrico que esté enchufado a la red eléctrica; desconectá primero la fuente central de energía (llave interruptor, térmica o disyuntor).

-Revisá los techos de tu vivienda y tratá de asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas u otros). También retirá cualquier objeto exterior a tu vivienda que pueda ser eventualmente impulsado por el viento.

-No saques la basura.

-Cerrá y asegurá ventanas y puertas.

-Mantené a las mascotas en lugares protegidos.

-Colocá todos los productos tóxicos de tu hogar en lugares altos, fuera del alcance del agua.

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