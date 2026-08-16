Clima en el AMBA: cielo nublado y probables chaparrones durante este domingo 16 de agosto

El mal tiempo continuará hoy en la Ciudad y el Conurbano, donde las temperaturas oscilará entre los 12º y 18ºC. Mirá el pronóstico para el lunes, que será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y el martes.
Este domingo 16 de agosto se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo nublado, probables chaparrones por la tarde y temperaturas que rondarán entre los 12ºC y 18ºC, según el reporte publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Los vientos soplarán a una velocidad de entre siete y 12 kilómetros por hora, la humedad se ubicará en el 96% y la visibilidad sería irregular durante la jornada en que se celebrará el Día del Niño 2026.
El lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, las condiciones climáticas continuarán con la misma tendencia: cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas por la noche. Las marcas térmicas irán de los diez a los 14 grados.
En tanto, el martes seguirá el mal tiempo, con una temperatura mínima de nueve grados y una máxima de 12. Además, se esperan lluvias durante toda la jornada.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Corrientes, Entre Ríos y el este de Santa Fe. Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas, granizo, abundante caída de agua en períodos cortos e intensa actividad eléctrica.
En Catamarca, San Juan, Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy rige una alerta amarilla por vientos fuertes, con velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 120.
El aviso amarillo por nevadas abarca los puntos cordilleranos de San Juan y el área central de Mendoza. En esas regiones pronostican nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual.
-Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).
-No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujeto a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc).
-No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento).
-Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.
-Aumentá la distancia con el auto de adelante.
-Evitá transitar por las calles anegadas.
-En caso de anegamiento en tu vivienda, esperá a que baje el agua para realizar el trabajo de limpieza; no manipules ningún artefacto eléctrico que esté enchufado a la red eléctrica; desconectá primero la fuente central de energía (llave interruptor, térmica o disyuntor).
-Revisá los techos de tu vivienda y tratá de asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas u otros). También retirá cualquier objeto exterior a tu vivienda que pueda ser eventualmente impulsado por el viento.
-No saques la basura.
-Cerrá y asegurá ventanas y puertas.
-Mantené a las mascotas en lugares protegidos.
-Colocá todos los productos tóxicos de tu hogar en lugares altos, fuera del alcance del agua.
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