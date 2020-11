Maradona: El testimonio del pueblo en el velorio de D10S

Gente de todas las edades, con todas las camisetas y con la misma emoción y agradecimiento para Diego Maradona.

Una Casa Rosada distinta, de luto. Lágrimas, emoción, hinchada, por momentos fiesta, en otros tensión. Mezcla de emociones y sentimientos en la despedida de Diego Armando Maradonaretratados en un video. "Diego fue alegría, fue la alegría de todos", "Gracias Diego", "Le agradezco por haberlo conocido, por lo que me marcó, por las cosas que me dio. Si no lo hubiese conocido no se que hubiese sido" fueron algunos de los testimonios que nos dio la gente.