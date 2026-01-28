María Inés, la profesora de 89 años que vende artesanías en la calle para sobrevivir

La historia de María Inés, una jubilada de 89 años que se ve obligada a vender artesanías en la vía pública para cubrir sus gastos básicos, generó una profunda conmoción en redes sociales. A pesar de haber trabajado toda su vida como docente, hoy subsiste armando y vendiendo pequeñas sillas de madera en la puerta de un banco del barrio porteño de Palermo.

El caso tomó notoriedad luego de que se viralizara un video en TikTok en el que la mujer relata su situación con lucidez, dignidad y una honestidad que despertó miles de reacciones solidarias. Sentada sobre una manta, con pegamento en mano y rodeada de sus creaciones, María Inés explica por qué, a su edad, sigue trabajando en la calle.

“Porque la jubilación es una porquería y cuando pago el alquiler no me queda una moneda”, afirma con crudeza ante la cámara.

María Inés cuenta que trabaja desde los 18 años y que su trayectoria laboral es extensa: fue profesora de inglés técnico, traductora y “maestra normal”. Con ironía, reflexiona sobre las dificultades que enfrenta para conseguir empleo formal: “Yo traduzco inglés técnico… ¿y a dónde voy a trabajar con 89 años?”, se pregunta.

Uno de los momentos que más sorprendió a los usuarios es cuando el joven que la entrevista comienza a hablarle en inglés. Sin dudarlo, María Inés responde con total fluidez y revela su historia familiar: “My father was from Scotland” (“Mi padre era de Escocia”).

Con una sonrisa, recuerda que en su casa se hablaba inglés de manera cotidiana y que sus padres la enviaron al tradicional instituto Lenguas Vivas no para aprender el idioma, sino para mejorar su español. “So that they would fix my Spanish, not my English”, explica.

Tras la viralización del video, numerosos usuarios compartieron información para quienes deseen ayudarla. María Inés suele ubicarse en la entrada de la sucursal del Banco Supervielle, en la intersección de la avenida Santa Fe y Billinghurst, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Si andan por la zona y pueden ayudarla, incluso con una charla, seguro le alegran el día”, escribieron en redes sociales, impulsando una cadena de solidaridad que continúa creciendo.

