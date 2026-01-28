Nicki Minaj se declaró fanática de Donald Trump

La rapera afirmó ser “probablemente la fan número uno” del presidente de Estados Unidos durante un evento en Washington.
Durante un evento en Washington, la cantante Nicki Minaj afirmó: “Probablemente, soy el fan número uno del presidente. Y eso no va a cambiar”, mientras Trump estaba a pocos metros detrás de ella. Según Minaj, no le afectan las críticas ni las campañas negativas contra el mandatario y dijo que la motivan a seguir apoyándolo.
El acto se centró en la presentación de “Trump accounts”, un tipo de cuenta de ahorro individual para la jubilación diseñada para niños y jóvenes. La propuesta busca incentivar el ahorro temprano con ventajas fiscales y fomentar la educación financiera desde edades tempranas.
La rapera anunció que donará cientos de miles de dólares a las cuentas de sus fans dentro del programa, como parte del lanzamiento oficial. También remarcó que Trump “tiene mucha fuerza detrás y Dios lo protege”, subrayando su respaldo personal al presidente. El evento generó repercusión inmediata en redes y medios internacionales.
