Nicki Minaj se declaró fanática de Donald Trump

El acto se centró en la presentación de “Trump accounts”, un tipo de cuenta de ahorro individual para la jubilación diseñada para niños y jóvenes. La propuesta busca incentivar el ahorro temprano con ventajas fiscales y fomentar la educación financiera desde edades tempranas.

Donaciones y respaldo

La rapera anunció que donará cientos de miles de dólares a las cuentas de sus fans dentro del programa, como parte del lanzamiento oficial. También remarcó que Trump “tiene mucha fuerza detrás y Dios lo protege”, subrayando su respaldo personal al presidente. El evento generó repercusión inmediata en redes y medios internacionales.