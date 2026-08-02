Martín Juárez, el 'sodelier': "La soda atraviesa por completo todas las bebidas"

"Quise darle respeto a la soda, porque me parece que está muy maltratada", asegura Martín Juárez.

-Decías que tenés siete ítems para analizar la soda, ¿cuáles son?

-El primero es el agua y el origen del gas. Después, el sonido. Cuando más ruido hace, más fría está la soda. Otro punto clave es la temperatura, que afecta a todos los elementos. Y el resto de los ítems son los tamaños, las duraciones, la concentración o densidad de las burbujas, y el comportamiento; recto en agua común y zigzagueante en agua mineral.

-¿Y qué otros puntos tenés en cuenta para catar?

-El vaso típico de bar. A mí me gusta el mediano.

-¿Hay diferencias entre un sifón de vidrio y uno de plástico?

-Por supuesto, es como que vos me digas que tomás vino o cerveza en botella de plástico. La gaseosa en vidrio o en plástico es muy diferente. Eso también corresponde al sifón. Pude investigarlo y entender que el plástico es poroso, tiene microagujeros chiquititos donde se pierde el gas. Otra diferencia es el frío, no es lo mismo cuando atraviesa el vidrio que cuando atraviesa el plástico; ahí arrastra algunas partículas y el sabor es diferente.

-Y la pregunta clásica, ¿vino con soda? ¿O sin soda?

-Ahí tengo un concepto importante: en el vino y la soda, lo más importante es la soda. Muchas veces me dijeron que no sé tomar vino porque le pongo soda y yo les digo: "Ustedes no saben tomar vino y soda". Porque es otro trago, otra bebida. Ojo, tampoco me vas a arruinar la soda metiéndole cualquier vino. Es decir, lo que hace un buen vino es mejorar el vino y la soda.

"Donde más se usa el sifón es en la Argentina, España y Hungría", comenta el 'sodelier'.

-¿En qué otros aperitivos o bebidas pensás que la soda marca la diferencia?

-Yo tomo todos los aperitivos con soda. Lo mismo el vodka o el whisky. La soda atraviesa por completo todas las bebidas. De hecho, en Inglaterra se inventó el whisky con soda. Y en Japón también está muy de moda. En el caso de los aperitivos, al principio se tomaban solos, después con hielo y, finalmente, con soda. El Fernet siempre se tomó con soda.

-¿Pudiste viajar a otros países y ver la relación que tienen con la soda? ¿Qué diferencias hay con la Argentina?

-En Alemania, por ejemplo, toman mucha agua con gas, que es diferente a la soda. Y en España aún hay muchas soderías que hacen reparto en restaurantes, vermuterías y casas particulares. Lo mismo en Hungría, donde se ven sifones de cristal de Bohemia. Después encontré un par de soderías en Estados Unidos. Y en Japón hay soda, pero de botella y lata. Digamos que donde más se usa el sifón es en la Argentina, España y Hungría.

-¿Hay, en definitiva, una soda ideal?

-Hay dos respuestas para esa pregunta. Una es más filosófica: ¿cuál es la mejor soda que existe? La que tenés arriba de la mesa. Y la otra, técnicamente, es un sifón Drago, porque vos podés elegir qué calidad de agua ponerle, aunque no tiene una burbuja tan explosiva. Y si no, más popular, el sifón de vidrio, bien enfriado y con buen gas. Esa soda va como loca.