Cerrarán la Garganta del Diablo por 40 días para prevenir daños por una crecida extraordinaria

La concesionaria agregó que "la decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses". Según explicaron, los organismos encargados del monitoreo climático e hidrológico de la cuenca brasileña coinciden en prever caudales elevados durante septiembre y octubre, con potencial para provocar inundaciones extraordinarias.

Pese al cierre temporal del principal atractivo, las autoridades aclararon que el resto del Parque Nacional Iguazú continuará funcionando con normalidad. "El Parque Nacional Iguazú continúa abierto con los demás atractivos: Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, Tren Ecológico de la Selva, Circuito Inferior, Circuito Superior, Sendero Verde, Sendero Macuco, Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas, y todas las tiendas y espacios gastronómicos", informó el intendente del parque, José María Hervás.

El anuncio fue encabezado por Hervás junto al director Nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales, José Albrizio; la gerente general de Iguazú Argentina S.A., Carol Da Rosa; y el presidente del ITUREM, Leopoldo Lucas, quienes presentaron el operativo de prevención que se llevará adelante durante las próximas semanas.

En paralelo, el Gobierno de Misiones activó un plan de contingencia ante los pronósticos de intensas lluvias y la posible crecida de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. El gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia para coordinar acciones preventivas en las localidades ribereñas, monitorear la evolución del caudal y seguir el impacto que podrían tener las aperturas de compuertas de las represas hidroeléctricas de Brasil. Técnicos de la región y del exterior advirtieron que las lluvias previstas para los próximos meses podrían alcanzar niveles récord y que los escenarios de riesgo previstos van "de fuertes a extremos".