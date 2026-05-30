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Pronóstico del clima: cómo estará el tiempo en Buenos Aires este sábado 30 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias y con una temperatura máxima de entre 16 y 17 grados. Se recomienda circular con precaución por niebla. El tiempo estable continuará durante gran parte del fin de semana.

Este sábado 30 de mayo se presenta con condiciones estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La jornada tendrá una temperatura mínima de 10/11°C y una máxima cercana a los 16/17°C, con neblinas durante la mañana y cielo entre parcialmente nublado y algo nublado durante el resto del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Pronostico extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronostico extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los vientos serán leves a moderados, predominando del sector este y noreste, mientras que no se esperan precipitaciones. La humedad elevada favorecerá la presencia de bancos de niebla en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al circular por rutas y accesos a la Ciudad.

Para los próximos días tampoco se anticipan cambios significativos. El domingo mantendrá condiciones similares, con temperaturas entre 9 y 16°C y cielo parcialmente nublado. El lunes, en tanto, se espera una leve baja térmica, con registros de entre 10 y 15°C y cielo mayormente nublado.

El clima en el resto del país

Mientras el centro del país transitará un fin de semana con tiempo estable, el panorama será diferente en algunas regiones. En el norte argentino se esperan temperaturas más elevadas, con máximas que superarán los 22°C en provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, acompañadas por nubosidad variable y condiciones mayormente secas.

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El norte argentino registrará las temperaturas más altas del país, mientras que la Patagonia continuará con frío, viento y probabilidad de lluvias y nevadas.

El norte argentino registrará las temperaturas más altas del país, mientras que la Patagonia continuará con frío, viento y probabilidad de lluvias y nevadas.

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En la Patagonia, en cambio, continuará el ambiente frío. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 3°C bajo cero en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde además se prevén precipitaciones en forma de lluvia y nieve. También se registrarán fuertes vientos en distintas localidades del extremo sur del país.

Por su parte, la región de Cuyo y el centro-oeste argentino presentará jornadas frescas a templadas, con máximas cercanas a los 18 y 21°C, nubosidad variable y escasas probabilidades de lluvia. En términos generales, el fin de semana estará marcado por la estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, con los fenómenos más significativos concentrados en la Patagonia.

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