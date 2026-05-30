Pronóstico del clima: cómo estará el tiempo en Buenos Aires este sábado 30 de mayo

El clima en el resto del país

Mientras el centro del país transitará un fin de semana con tiempo estable, el panorama será diferente en algunas regiones. En el norte argentino se esperan temperaturas más elevadas, con máximas que superarán los 22°C en provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, acompañadas por nubosidad variable y condiciones mayormente secas.

Captura de pantalla 2026-05-30 072129 El norte argentino registrará las temperaturas más altas del país, mientras que la Patagonia continuará con frío, viento y probabilidad de lluvias y nevadas.

En la Patagonia, en cambio, continuará el ambiente frío. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 3°C bajo cero en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde además se prevén precipitaciones en forma de lluvia y nieve. También se registrarán fuertes vientos en distintas localidades del extremo sur del país.

Por su parte, la región de Cuyo y el centro-oeste argentino presentará jornadas frescas a templadas, con máximas cercanas a los 18 y 21°C, nubosidad variable y escasas probabilidades de lluvia. En términos generales, el fin de semana estará marcado por la estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, con los fenómenos más significativos concentrados en la Patagonia.