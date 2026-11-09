La historia de Enrique Shaw, el empresario con "sangre obrera" citado por León XIV

ACDE presente en el encuentro con el papa León XIV



Durante su mensaje, el Papa citó a Enrique Shaw, fundador de ACDE:

"Es necesario formar empresarios cristianos y contribuir a un mundo mejor. Tratar de santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión". pic.twitter.com/sIRTkdgQRN — ACDE Argentina (@ACDEargentina) November 9, 2026

León XIV resaltó que el futuro beato tuvo una "concepción cristiana del hombre" y entendió que "la industria no era sólo un engranaje productivo, ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas".

Shaw se destacó como directivo de la compañía Cristalerías Rigolleau, con sede en Berazategui, en el Gran Buenos Aires, donde aplicó la ética laboral y otros principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

"En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia". pic.twitter.com/p6zEf5rPZC — Vatican News (@vaticannews_es) November 9, 2026

Hábil para lograr rentabilidad en los negocios, Shaw no resignó nunca a dar prioridad a los trabajadores de la fábrica. Se opuso a los despidos masivos, promovió la estabilidad laboral y los beneficios para los empleados. "Que en la empresa haya una comunidad humana, que los trabajadores participen en la producción y, por lo tanto, darle al obrero el sentido de pertenencia a una empresa. Ser patrón no es un privilegio, es una función", afirmaba.

En 1952 fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), con el objetivo de impulsar la formación empresarial y la ética en el mundo de los negocios. Además, contribuyó a la fundación de la UCA, donde se produjo este lunes el encuentro del papa con los sindicatos y las empresas argentinas.

León XIV resaltó en este centro de estudios que el pensamiento del empresario argentino queda expresado con claridad en sus propias palabras: "Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera".

Padre de nueve hijos, en 1957 le diagnosticaron cáncer de piel, que enfrentó sin desatender sus compromisos familiares, empresariales y eclesiales. En agosto de 1962 su salud empeoró y los operarios de Cristalerías Rigolleau acudieron de forma masiva a donar sangre para hacerle transfusiones.

"Puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera", dijo Shaw antes de morir en 1962.

Su causa de canonización se inició en 2001, bajo el impulso del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien llegaría a ser el papa Francisco, el antecesor de León XIV.